[{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","id":"20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65391329-a8ab-4f8f-8e90-658a1f4ebf32","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:46","title":"A Fidesz volt irodavezetője tűnt fel Berki Krisztián mellett egy kampányfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a gyerek vitája a nővel, aztán elővette a bicskáját.","shortLead":"Eldurvult a gyerek vitája a nővel, aztán elővette a bicskáját.","id":"20190919_Combon_szurt_egy_not_egy_11_eves_gyerek_Jaszapatiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6b9077-c161-46bd-93ae-40f38c5065c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Combon_szurt_egy_not_egy_11_eves_gyerek_Jaszapatiban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:05","title":"Combon szúrt egy nőt egy 11 éves gyerek Jászapátiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek látszik, a közvélemény-kutatások nem mérik az eredményt, a választási bizottságok nem büntetik a csalást, a kormány pedig meg sem próbál semleges lenni - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek...","id":"20190918_Berki_kampany_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ebe0a0-1413-4cae-b55c-4e55bb519ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Berki_kampany_csalas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:25","title":"Fenyegetésben a Fidesz több oktávot fed le, mint a néhai Zámbó Jimmy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek nyitófordulójában, szerdán.\r

","shortLead":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek...","id":"20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71596a76-da3d-442e-bff0-f1e254eccbea","keywords":null,"link":"/sport/20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:21","title":"Real-vereség Párizsban, Juventus-döntetlen Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti csapatnak az eljárás 1000 eurós költségét is meg kell térítenie.","shortLead":"A budapesti csapatnak az eljárás 1000 eurós költségét is meg kell térítenie.","id":"20190919_Ismet_elutasitottak_a_Honved_ovasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a68f41-93a8-45c5-b0d8-5eab48977825","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Ismet_elutasitottak_a_Honved_ovasat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:08","title":"Ismét elutasították a Budapest Honvéd óvását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","shortLead":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","id":"20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7a4c5-d829-445c-9b2c-9417928e0ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:59","title":"A legkisebb Volvo is zöld rendszámot kap, itt az új hibrid XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is alakította a történelmet. Barátjával és küzdőtársával, Konrád György íróval egy héten halt meg. ","shortLead":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is...","id":"201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad20ccd-e97f-4b17-afac-05adbc67f8bd","keywords":null,"link":"/360/201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"\"A nevem miatt könnyű volt szerepemen felül elhíresülnöm\" – Szimbolikus epizódok Rajk László életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST és az új Focus Active is felbukkant.","shortLead":"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította képességeit, ahol többek közt a dízel ST...","id":"20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34e89b1-1d47-4132-9cca-a8f463db2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f00f8f-d904-47b1-b2a5-694960b2ab04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_hazankba_erkezett_a_280_loeros_ford_focus_st","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:41","title":"Hazánkba érkezett a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]