Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2, M1, M0-s autópályán.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2...","id":"20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5bb29-d387-48ff-b7c8-44a9756c8747","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","timestamp":"2019. november. 11. 09:24","title":"HM: Magyar katonák özönlik el az autópályákat szerdán és csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját.\r

","shortLead":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és...","id":"20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f25d1c-9d1b-4ecf-99af-9b7ab8bc1ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","timestamp":"2019. november. 10. 13:18","title":"Belép a DK-ba és Karácsony helyettesét segíti Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Észak-Amerikában élő idős magyarokat igencsak meglepte, hogy Orbán Viktor levele mellé kaptak egy 9 ezer forintos magyar rezsiutalványt is. Most egy amerikai férfi összegyűjti az utalványokat és hazaküldi, hogy a rászorulók fel tudják őket használni.","shortLead":"Az Észak-Amerikában élő idős magyarokat igencsak meglepte, hogy Orbán Viktor levele mellé kaptak egy 9 ezer forintos...","id":"20191111_A_kormany_Amerikaba_is_kikuldte_a_Magyarorszagon_felhasznalhato_rezsiutalvanyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d813cf84-06f3-417b-8397-682646ca7a4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_A_kormany_Amerikaba_is_kikuldte_a_Magyarorszagon_felhasznalhato_rezsiutalvanyokat","timestamp":"2019. november. 11. 13:05","title":" Visszaküldik az Amerikába küldött rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","shortLead":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","id":"20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eda0e64-2e29-43d4-b608-432f697bce77","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","timestamp":"2019. november. 11. 10:19","title":"Nem tetszett a kígyónak a klipforgatás: belemart a rapper kezébe (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyi idő szerint vasárnap reggel hét órakor - magyar idő szerint 6-kor - kinyitottak a szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország csaknem 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő ötéves időszakra.","shortLead":"Helyi idő szerint vasárnap reggel hét órakor - magyar idő szerint 6-kor - kinyitottak a szavazóhelyiségek Romániában...","id":"20191110_Elkezdodott_a_romaniai_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15157c1-7283-46b5-a4e2-5ff954de5443","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Elkezdodott_a_romaniai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. november. 10. 08:07","title":"Elkezdődött a romániai elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","shortLead":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","id":"20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e4e4c-ed21-4dd3-95b3-e4cd868f7d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","timestamp":"2019. november. 10. 20:42","title":"160-nal száguldozott Debrecenben, szörnyethalt két motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nézőket jobban érdekelte a második világháború, mint a kultikus horror folytatása.","shortLead":"A nézőket jobban érdekelte a második világháború, mint a kultikus horror folytatása.","id":"20191110_Roland_Emmerich_haborus_eposza_legyozte_az_Alom_doktort_az_eszakamerikai_mozikban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0421a2-31e2-4e14-97d6-1a9532f88cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Roland_Emmerich_haborus_eposza_legyozte_az_Alom_doktort_az_eszakamerikai_mozikban","timestamp":"2019. november. 10. 18:42","title":"Háborús eposz győzte le az Álom doktort az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","shortLead":"Az ügyészség szerint az üzemeltető több szabályt is megszegett.","id":"20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e14871-9d03-4c22-afd8-22e16e1eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Vadat_emeltek_varpalotai_hintabaleset_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 19:20","title":"Vádat emeltek várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]