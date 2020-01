Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat hivatalos közleményén túl maguk a mentősök értelemszerűen nem kommentálhatták a Csenyétén történt tragikus esetet, az ATV Start című műsorában viszont kedden reggel megszólalt a dolgozók érdekvédelmi szervezetének vezetője. Több hasonló helyzetet is említve védelmébe vette az ügyben utasítást adó irányítót, így például azt mondta, ha egy égő ház lett volna, oda sem mehetnek be a kollégái, meg kell várniuk a tűzoltókat.\r

\r

","shortLead":"A mentőszolgálat hivatalos közleményén túl maguk a mentősök értelemszerűen nem kommentálhatták a Csenyétén történt...","id":"20200128_Addig_nem_mentek_ki_amig_a_papa_nem_eled_fel__a_mentosok_fenyegetve_nem_tudnak_eletet_menteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a78e93c-edc8-41e5-b249-a096c6de808a","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Addig_nem_mentek_ki_amig_a_papa_nem_eled_fel__a_mentosok_fenyegetve_nem_tudnak_eletet_menteni","timestamp":"2020. január. 28. 12:20","title":"„Addig nem mentek ki, amíg a papa nem éled fel” – így látják a fenyegetéseket a mentősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti...","id":"20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcad57d-9f5e-4c8e-9496-baa20d79abf3","keywords":null,"link":"/360/20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Radar360: megint mélyponton a forint, busás jutalmat kaptak Orbán segítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","shortLead":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","id":"20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a209b020-ea75-4733-96d1-3fe5d1482aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","timestamp":"2020. január. 27. 13:08","title":"Újra 337 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és a Huawei üzletelhetnek egymással. A védelmi minisztérium akadályozhatta meg a szabályozás életbe léptetését.","shortLead":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és...","id":"20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b807692c-a92c-441a-9f30-002b0aa8195d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","timestamp":"2020. január. 27. 10:33","title":"Majdnem kapott még egy pofont a Huawei, de a Pentagon közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Puskázásra is alkalmassá tehető az Apple fülhallgatója, az AirPods, ha az eszközök egy-egy darabját megcserélik egymással a diákok. A jelenség villámgyorsan terjed.","shortLead":"Puskázásra is alkalmassá tehető az Apple fülhallgatója, az AirPods, ha az eszközök egy-egy darabját megcserélik...","id":"20200128_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_puskazasi_modszerek_iskola_dolgozatiras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e349a-cdef-4f04-8fb5-190888ba77af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_puskazasi_modszerek_iskola_dolgozatiras","timestamp":"2020. január. 28. 09:03","title":"Trükkös puskázási módszer indult el az amerikai iskolákból, villámgyorsan terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Tarolt a Grammy-gálán a 18 éves popsztár, aki nagyon rövid idő alatt lett borzasztóan sikeres. Megnéztük, honnan indult, és milyen út vezetett a díjakig.","shortLead":"Tarolt a Grammy-gálán a 18 éves popsztár, aki nagyon rövid idő alatt lett borzasztóan sikeres. Megnéztük, honnan...","id":"20200127_Lehet_hogy_a_te_agyad_alatti_szorny_is_en_vagyok__mit_tud_Billie_Eilish","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d9bcd-df79-4b96-8fed-f4505ba79b99","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Lehet_hogy_a_te_agyad_alatti_szorny_is_en_vagyok__mit_tud_Billie_Eilish","timestamp":"2020. január. 27. 20:00","title":"„Lehet, hogy a te ágyad alatti szörny is én vagyok” – mit tud Billie Eilish?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen az estén nem volt ok örömre.","shortLead":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen...","id":"20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db5a17-822a-4cf8-bec8-f0b443024e73","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","timestamp":"2020. január. 27. 06:05","title":"Billie Eilish tarolta le a Grammy-díjkiosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","shortLead":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","id":"20200127_vonatgazolas_gardony_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e860c-1c09-4c28-8dff-24ab7c67ccab","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_vonatgazolas_gardony_keses","timestamp":"2020. január. 27. 12:02","title":"Gázolt a vonat Gárdonynál, késések vannak Székesfehérvár és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]