Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","shortLead":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","id":"20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c690c82-0f10-4d91-b9a9-5b3047372330","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","timestamp":"2020. május. 28. 08:50","title":"Döntött a kormány: utalványt kaphat az, akinek lemondják az utazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360...","id":"20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0194341-13ac-40d4-8636-e929afe1901f","keywords":null,"link":"/360/20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","timestamp":"2020. május. 27. 08:00","title":"Radar360: Hazugságnak bélyegezte Trump bejegyzését a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindent megtesz a kormány, hogy bemutassa, az EU nem segít.","shortLead":"Mindent megtesz a kormány, hogy bemutassa, az EU nem segít.","id":"20200526_koltsegvetes_EU_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e0072-e7c3-420a-900f-c6733a01e57a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koltsegvetes_EU_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 26. 13:10","title":"A költségvetésbe is beleírja a kormány, hogy az EU nem ad pénzt a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28852fdb-f2de-4cd1-b70d-24240640bf30","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200528_Marabu_Feknyuz_Kemeny_koltsegvetes_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28852fdb-f2de-4cd1-b70d-24240640bf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f8dcc-a7a9-4fb5-981a-dfab1b5985b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Marabu_Feknyuz_Kemeny_koltsegvetes_lesz","timestamp":"2020. május. 28. 10:40","title":"Marabu Féknyúz: Kemény költségvetés lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09eb671-ea24-47de-8522-b1a1e3cda48f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az AFL-CIO elnöke szerint az elmúlt négy évben Trump megmutatta igazi arcát, és olyan politikát folytatott, amely ártott a dolgozóknak.\r

","shortLead":"Az AFL-CIO elnöke szerint az elmúlt négy évben Trump megmutatta igazi arcát, és olyan politikát folytatott, amely...","id":"20200527_biden_trumka_valasztas_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09eb671-ea24-47de-8522-b1a1e3cda48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8529f4-40f2-4027-ad18-b847ba5b70d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_biden_trumka_valasztas_trump","timestamp":"2020. május. 27. 05:40","title":"Bident támogatja a legnagyobb amerikai szakszervezeti szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378a4551-97d5-4c83-a900-0f0833836b7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatók folytatják a feltárást, hogy kiderüljön, mekkora épületet rejt a föld.","shortLead":"A kutatók folytatják a feltárást, hogy kiderüljön, mekkora épületet rejt a föld.","id":"20200527_Romai_mozaik_Olaszorszg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=378a4551-97d5-4c83-a900-0f0833836b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fe5033-4bae-4a82-8d9a-e8a0a23f555a","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Romai_mozaik_Olaszorszg","timestamp":"2020. május. 27. 15:59","title":"Római kori mozaikpadlóra bukkantak egy olasz szőlőültetvény alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc1407b-612c-4c9e-9890-dc0243815dd4","c_author":"Iron Mountain","category":"brandcontent","description":"Szakonyi Andrást novemberben nevezték ki az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai, közel-keleti és afrikai üzletágának vezetőjévé. A senior vice presidentté előlépett Szakonyinak hamar komoly kihívásokkal kellett szembenézni a koronavírus okozta válság miatt, ami szerinte nemcsak nehézségekkel, de lehetőségekkel is jár. Az üzletemberrel – aki júniustól a Magyar Telekom Nyrt. felügyelő és audit bizottságának is tagja – ezekről a lehetőségekről, az új gazdasági válságról, az információ védelméről és a különböző régiók különleges munkamoráljáról beszélgettünk.","shortLead":"Szakonyi Andrást novemberben nevezték ki az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai...","id":"20200528_Koronavirus_lehetosegek_a_valsagon_tul_ironmountain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc1407b-612c-4c9e-9890-dc0243815dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957c82a2-ee43-4409-a9a4-a86e8a0e1830","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200528_Koronavirus_lehetosegek_a_valsagon_tul_ironmountain","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Koronavírus: lehetőségek a válságon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a416403-257d-4ee0-9f42-dc4814b8167d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt az új stílusgyakorlat énekhangra és koronavírusra.","shortLead":"Itt az új stílusgyakorlat énekhangra és koronavírusra.","id":"20200527_A_sajat_meloval_csak_szarakszom_es_fogyoban_van_a_Xanaxom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a416403-257d-4ee0-9f42-dc4814b8167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bcfb24-1f08-4712-9445-e11cbe652799","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_sajat_meloval_csak_szarakszom_es_fogyoban_van_a_Xanaxom","timestamp":"2020. május. 27. 08:40","title":"„A saját melóval csak szarakszom, és fogyóban van a Xanaxom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]