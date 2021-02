Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","shortLead":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","id":"202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee53e16-2740-4186-abea-a0c1612e21f1","keywords":null,"link":"/360/202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","timestamp":"2021. január. 31. 14:00","title":"A Postára hagyták nagy reményekkel indult közös vállalkozásukat a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","shortLead":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","id":"20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296a437-1b8a-481d-aa70-7b760e59e8e3","keywords":null,"link":"/sport/20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"Kézilabda-vb: összejött a címvédés Dániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva szólít tüntetésre Vlagyimir Putyin legnagyobb kritikusa. A bejegyzések tízezres tömegekhez jutnak el.","shortLead":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva...","id":"20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaba8d-5212-4b48-8a7f-d20a93e6d35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. február. 01. 08:03","title":"Putyinék bosszúja: az orosz tüntetések miatt támadják a Facebookot és a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","shortLead":"A tao-program keretében jutott újabb, bőkezű támogatáshoz a felcsúti utánpótlás alapítványa.","id":"20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499cd85-e0b7-4ce1-9d36-21b9083edc5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_felcsut_akademia_tao_kozpenz_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2021. február. 01. 13:27","title":"A 2,4 milliárdon túl kapott még 440 milliót a felcsúti fociakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70c2b90-35eb-4b1d-99ea-7e69fb16a6ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére már messziről kiszúrta az autós, aki a videót készítette.","shortLead":"Szerencsére már messziről kiszúrta az autós, aki a videót készítette.","id":"20210131_Nagy_tempoval_hajtott_megint_szemben_a_forgalommal_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70c2b90-35eb-4b1d-99ea-7e69fb16a6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf991c2-72f6-4bf9-aa68-fa5887a83e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_Nagy_tempoval_hajtott_megint_szemben_a_forgalommal_egy_autos","timestamp":"2021. január. 31. 16:28","title":"Nagy tempóval hajtott szemben a forgalommal egy autós Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beazonosított fertőzöttek száma 1307-tel emelkedett.","shortLead":"A beazonosított fertőzöttek száma 1307-tel emelkedett.","id":"20210131_jarvany_koronavirus_aldozat_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc713c2-1e06-4c97-88b9-3f325c009f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_jarvany_koronavirus_aldozat_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 31. 09:21","title":"61 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36 és az Al Jazeera közös nyomozása szerint a férfi Budapesten talált menedéket 2015-ben, és azóta is itt él. ","shortLead":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36...","id":"20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3e09c-d703-485c-ae05-a9345764cdd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","timestamp":"2021. február. 01. 14:35","title":"Álnéven, Budapesten üzletel tovább egy toplistás bangladesi bűnöző – állítják oknyomozó újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","shortLead":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","id":"20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2873b575-4055-4ad1-8348-223ce91cbc63","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","timestamp":"2021. február. 01. 09:44","title":"Miről fog szólni az új Szex és New York? Például a koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]