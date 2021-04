Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9477513d-61da-4e17-a0e2-4c8d6582976d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a csokiból készült koronavírus és a maszkos Mikulás méltó utóda. ","shortLead":"Megérkezett a csokiból készült koronavírus és a maszkos Mikulás méltó utóda. ","id":"20210419_sulyan_cukraszda_szuri_mousse_vakcina_edesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9477513d-61da-4e17-a0e2-4c8d6582976d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f725d1-b68b-448f-993a-1067e118e665","keywords":null,"link":"/elet/20210419_sulyan_cukraszda_szuri_mousse_vakcina_edesseg","timestamp":"2021. április. 19. 18:23","title":"Oltások ihlette szuri mousse-szal csábít egy magyar cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","shortLead":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","id":"20210420_aliexpress_csaladi_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae1a7b-df7c-411c-8918-6498aa290d12","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_aliexpress_csaladi_haz","timestamp":"2021. április. 20. 16:31","title":"Ha már mindene megvan, akár házat is rendelhet az Aliexpressről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szerint vitaminkúrát rendeltek el a bebörtönzött ellenzéki politikusnál. ","shortLead":"Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szerint vitaminkúrát rendeltek el a bebörtönzött ellenzéki...","id":"20210419_navalnij_rabkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135dae73-cb84-4f9e-b215-63b82515c8bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_navalnij_rabkorhaz","timestamp":"2021. április. 19. 12:45","title":"Rabkórházba szállítják át Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak a leggazdagabbak – üzente a miniszterelnök. ","shortLead":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak...","id":"20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e935d53-281f-4bd0-995d-a7adb714a0ac","keywords":null,"link":"/sport/20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","timestamp":"2021. április. 19. 10:39","title":"Orbán is kiállt az új Szuperliga ellen, szerinte attól szép a foci, hogy nem lehet kisajátítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten készül majd.","shortLead":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten...","id":"20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9d586d-bbc7-40af-ae1e-e90842cfde14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Már elektromos autót is gyártunk, megérkezett a Mercedes EQB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","shortLead":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","id":"20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e17fd-ea64-4819-bcfd-9d21097f200e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","timestamp":"2021. április. 20. 11:59","title":"Itt a Toyota bZ4X – kódfejtőknek való a márka első elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez, a Windows-gyártó döntött úgy, hogy új, biztonságos megoldást ad a szülők kezébe.","shortLead":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez...","id":"20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fcef9c-45c9-4065-b4ae-3f3fdcc75a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","timestamp":"2021. április. 20. 14:03","title":"Gyerekverziója is van már a Microsoft böngészőjének, még telepíteni sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]