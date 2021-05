Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","shortLead":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","id":"20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101868e0-76bd-4ae1-8e9c-4cfc88da6a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:23","title":"Már több mint 3,2 millió Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","shortLead":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","id":"20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a1f03-86dd-410b-a58d-1d415fe23c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","timestamp":"2021. május. 11. 07:34","title":"Kedden indul a rendőrségi Zebra terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyolcvanas években voltak együtt egy ideig, a készülő könyvében akart írni a kapcsolatukról a színésznő.","shortLead":"A nyolcvanas években voltak együtt egy ideig, a készülő könyvében akart írni a kapcsolatukról a színésznő.","id":"20210512_A_halala_elott_nehany_hettel_beszelt_a_kapcsolatarol_Harvey_Weinsteinnel_Tawny_Kitaen_szineszno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd10ff33-916a-42e5-8d4b-54f9897aa61b","keywords":null,"link":"/elet/20210512_A_halala_elott_nehany_hettel_beszelt_a_kapcsolatarol_Harvey_Weinsteinnel_Tawny_Kitaen_szineszno","timestamp":"2021. május. 12. 15:40","title":"A halála előtt néhány héttel beszélt a kapcsolatáról Harvey Weinsteinnel Tawny Kitaen színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég mesterséges intelligenciája, ha több millió partnerrel kell tárgyalásokat folytatni.","shortLead":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég...","id":"202118_totumpaktum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de930180-baae-4933-a774-4d8d894afe65","keywords":null,"link":"/360/202118_totumpaktum","timestamp":"2021. május. 11. 14:00","title":"Nem fárad el és végtelenül türelmes: jól járhatunk, ha robot üzletel helyettünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A karanténkötelezettség alól csak az EU-ban engedélyezett vakcinákkal beoltottak kapnak felmentést Németországban.","shortLead":"A karanténkötelezettség alól csak az EU-ban engedélyezett vakcinákkal beoltottak kapnak felmentést Németországban.","id":"20210512_Nemetorszag_EU_engedely_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656d615d-9fa2-4957-9516-3246517a4e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Nemetorszag_EU_engedely_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 12. 14:52","title":"Németországnak nem elég, ha keleti vakcinával oltottan megyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"Veszélybe került a nyájimmunitást jelentő átoltottság gyors elérése. Miközben vakcinából darabra már van elég, egyre nehezebb „oltakozni” vágyót találni, mert sokaknak nem jó akármelyik oltás, hanem választani szeretnének.\r

\r

","shortLead":"Veszélybe került a nyájimmunitást jelentő átoltottság gyors elérése. Miközben vakcinából darabra már van elég, egyre...","id":"20210512_Millio_oltasos_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f7785e-3c24-40fc-bd1e-75c3fc224efa","keywords":null,"link":"/360/20210512_Millio_oltasos_kerdes","timestamp":"2021. május. 12. 15:00","title":"Háziorvosok a frontvonalban: \"Egyre frusztráltabbak az emberek, és ez nálunk csapódik le\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre szerteágazóbbak a hercegi pár üzleti kapcsolatai.","shortLead":"Egyre szerteágazóbbak a hercegi pár üzleti kapcsolatai.","id":"20210512_Meghan_Markle_korabban_szexistanak_nevezte_az_egyik_ceget_most_megis_szerzodest_kotott_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad764a2-f2c3-492f-a5b3-8144cbc1c30e","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Meghan_Markle_korabban_szexistanak_nevezte_az_egyik_ceget_most_megis_szerzodest_kotott_vele","timestamp":"2021. május. 12. 13:39","title":"Meghan Markle korábban szexistának nevezte az egyik céget, most mégis szerződést kötött vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]