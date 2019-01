Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","shortLead":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","id":"20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5644cad2-eb93-4e34-82c1-578286ff2a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","timestamp":"2019. január. 29. 13:33","title":"PDSZ: A kormány megsértette a sztrájktörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215cfde-4eba-4c06-9788-0f077baf9337","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","timestamp":"2019. január. 30. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Valami nem stimmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430b76f-4989-416b-8943-1a5ea66e9803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-országok összes vezetőjével tárgyalni fog.","shortLead":"A V4-országok összes vezetőjével tárgyalni fog.","id":"20190130_Szlovakiaban_talalkozik_Orban_es_Merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1430b76f-4989-416b-8943-1a5ea66e9803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c75365a-b6b3-4940-aa20-7802242fd1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Szlovakiaban_talalkozik_Orban_es_Merkel","timestamp":"2019. január. 30. 16:06","title":"Szlovákiában találkozik Orbán és Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit nem kellett kimenteni a vízből, ő maga úszott ki a partra.","shortLead":"A férfit nem kellett kimenteni a vízből, ő maga úszott ki a partra.","id":"20190129_Megallt_kocsijaval_az_Arpad_hidon_majd_a_Dunaba_ugrott_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d415daa9-188d-4ea5-a974-4b6dd5fe7130","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Megallt_kocsijaval_az_Arpad_hidon_majd_a_Dunaba_ugrott_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 29. 12:46","title":"Megállt kocsijával az Árpád hídon, majd a Dunába ugrott egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornától, miután kedden a második játszmában feladta a szlovén Tamara Zidansek elleni mérkőzését.","shortLead":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású...","id":"20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ca4b27-e000-4946-a269-fb2f1e779f3c","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","timestamp":"2019. január. 29. 13:23","title":"Rosszullét miatt feladta meccsét Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Éppen egy éve, hogy egy erdélyi magyar fiatalember műve nagy visszhangot keltett a spanyol borvilágban és médiában. A tavalyi Madrid Fusionon mutatták be a spanyol női borászokról szóló kötetet, ami most a rangos nemzetközi könyvverseny, a Gourmand World Cookbook 2019 díjának jelöltjei közé került.","shortLead":"Éppen egy éve, hogy egy erdélyi magyar fiatalember műve nagy visszhangot keltett a spanyol borvilágban és médiában...","id":"20190129_Sikertortenet__bor_es_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc7714-387c-448a-a7ca-753146a516ce","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Sikertortenet__bor_es_nok","timestamp":"2019. január. 29. 15:44","title":"Sikertörténet – bor és nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt indítványozza a Miniszterelnökség egy belső felhasználású feljegyzésben, hogy Magyarország óvatosan vegyen részt a szakértői szintű egyeztetéseken, ugyanis így a későbbiekben hitelesebben tudja ignorálni az EP és a Bizottság javaslatait.","shortLead":"Azt indítványozza a Miniszterelnökség egy belső felhasználású feljegyzésben, hogy Magyarország óvatosan vegyen részt...","id":"20190129_A_magyar_kormany_belulrol_epitene_le_az_EUs_jogallami_szankciokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6687d4c-9996-4f77-a9cd-95d5f97a59eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_magyar_kormany_belulrol_epitene_le_az_EUs_jogallami_szankciokat","timestamp":"2019. január. 29. 11:26","title":"A magyar kormány belülről építené le az EU-s jogállami szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit dízel motorjával hívja fel magára a figyelmet.","shortLead":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit...","id":"20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eddd4-32a6-41b1-bb3c-df5827a4282c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 29. 15:21","title":"Hazánkban az új Mazda 3: mennyibe kerül, és mikor érkezik a szemrevaló Golf-rivális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]