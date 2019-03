Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel ötszázezer forintnyi büntetést kell fizetnie. ","shortLead":"Közel ötszázezer forintnyi büntetést kell fizetnie. ","id":"20190329_Elitelte_egy_birosag_a_sargamellenyes_tuntetesek_egyik_szervezojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fde6c2-2c4a-477b-a3b5-e73fd70413fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Elitelte_egy_birosag_a_sargamellenyes_tuntetesek_egyik_szervezojet","timestamp":"2019. március. 29. 15:56","title":"Elítélte egy bíróság a sárgamellényes tüntetések egyik szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az endometriózis nem tréfadolog.","shortLead":"Az endometriózis nem tréfadolog.","id":"20190330_Menjen_orvoshoz_ha_faj_a_menstruacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61225146-add9-4bee-bf2b-5f326b24be90","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Menjen_orvoshoz_ha_faj_a_menstruacio","timestamp":"2019. március. 30. 19:54","title":"Menjen orvoshoz, ha fáj a menstruáció!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren. Az ottani olajkitermelést Trump elődje tiltotta be, amit ő megpróbált felülírni.","shortLead":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren...","id":"20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11d61-6061-4b48-b4ae-85c5e0f9cd22","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","timestamp":"2019. március. 31. 09:39","title":"Egy bíró nem engedi, hogy Trump fittyen hányjon Obama Jeges-tengert védő rendeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"A férfin nem először állt gyilkosság vádjával a bíróság előtt, 2003-ban barátnőjét ölte meg. ","shortLead":"A férfin nem először állt gyilkosság vádjával a bíróság előtt, 2003-ban barátnőjét ölte meg. ","id":"20190329_Torvenyszek_tornyospalcai_ferfi_apagyilkossag_koros_elmeallapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9853b915-b03d-4b1e-bdd4-7d31b69a7402","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20190329_Torvenyszek_tornyospalcai_ferfi_apagyilkossag_koros_elmeallapot","timestamp":"2019. március. 29. 14:59","title":"Felmentette a bíróság az apjával végző tornyospálcai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc9287-ea18-4093-b3e5-d416e4950d8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három szingapúri kutató egy jótékonysági akciónak köszönhetően megvizsgálhatta, milyen hatással van a pénzügyi tartozásnak a mentális képességekre. Nagyon fontos eredmények születtek.","shortLead":"Három szingapúri kutató egy jótékonysági akciónak köszönhetően megvizsgálhatta, milyen hatással van a pénzügyi...","id":"20190330_adossag_hitel_szegenyseg_mentalis_allapot_kognitiv_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc9287-ea18-4093-b3e5-d416e4950d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16eb33e4-1246-4c35-8d06-c4ebb80bbcd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_adossag_hitel_szegenyseg_mentalis_allapot_kognitiv_funkcio","timestamp":"2019. március. 30. 08:03","title":"Van hitele? Kiderült egy nagyon fontos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta elégedetlenkednek már amiatt, hogy a videókba nem lehet beletekerni. Most úgy tűnik, érkezik ez a lehetőség.","shortLead":"A felhasználók régóta elégedetlenkednek már amiatt, hogy a videókba nem lehet beletekerni. Most úgy tűnik, érkezik...","id":"20190329_instagram_video_scroll_bar_video_attekerese_instagramon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41123615-0801-41db-9dcf-23a21cc47e40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_instagram_video_scroll_bar_video_attekerese_instagramon","timestamp":"2019. március. 29. 15:33","title":"Álomfunkció jön az Instagramra, sokkal jobb lesz videót nézni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő egy saját kezdeményezésű, úgynevezett motu proprio apostoli levelet, egy törvényt és irányelveket adott ki a témában. A Vatikán területén hatályos, illetve a vatikáni lakosokra és állampolgárokra vonatkozó dokumentumok június 1-jén lépnek életbe. Az intézkedések mintegy 800 embert érintenek, köztük a Vatikán 300 diplomatáját.","shortLead":"A katolikus egyházfő egy saját kezdeményezésű, úgynevezett motu proprio apostoli levelet, egy törvényt és irányelveket...","id":"20190329_Ferenc_papa_rendelet_gyermekmolesztalas_Vatikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28797c2-ec7b-4a34-951a-60f72d345c03","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Ferenc_papa_rendelet_gyermekmolesztalas_Vatikan","timestamp":"2019. március. 29. 14:39","title":"Ferenc pápa rendeletekkel harcol a pedofil papok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és egy letartóztatásban végződő szerenád történetéről.","shortLead":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és...","id":"20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aae1ed-b7f8-4548-b843-fd02a0643021","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","timestamp":"2019. március. 31. 11:00","title":"Nincs olyan, amit klezmerben ne lehetne eljátszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]