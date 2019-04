Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","shortLead":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","id":"20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f468a-b6af-4d4f-af18-c6af2a3d0e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2019. április. 07. 20:48","title":"Videóműsorral és új portállal tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. 