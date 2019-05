Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","shortLead":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","id":"20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5f0fe4-97c4-4fbd-a36a-5ace0f772e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","timestamp":"2019. május. 10. 09:02","title":"Kályhakefe és asztalláb csattant a meszesi büfébunyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló, minden más azonban szögegyenesen eltérő. Szavazzon, melyik kellene jobban!","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló...","id":"20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6d6a51-7ec0-495e-a310-ad8534d89bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","timestamp":"2019. május. 10. 08:21","title":"A nagy párbaj: egymás mellé tettük az apró Jimnyt és a 8x drágább nagy G500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","shortLead":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","id":"20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a54d1f-1c52-4c87-b34a-e484a5b60fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","timestamp":"2019. május. 10. 06:41","title":"Spórolós Porsche: itt egy gázüzemű 911-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354df88-888c-4a88-9f3d-b1e4b0323cd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi jelölés nem volt a gépen, hetek után találta meg egy juhász.","shortLead":"Semmi jelölés nem volt a gépen, hetek után találta meg egy juhász.","id":"20190510_Helikopteres_cigicsempesz_zuhant_le_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6354df88-888c-4a88-9f3d-b1e4b0323cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5c835a-ff4f-476c-95c9-2966edc7cb74","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Helikopteres_cigicsempesz_zuhant_le_Romaniaban","timestamp":"2019. május. 10. 14:01","title":"Helikopteres cigicsempész zuhant le Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok cégnél még mindig úgy gondolják: a legegyszerűbb megoldás az adatkezelésekkel összefüggésben a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése. Ez azonban a GDPR bevezetésével nagyon messze került a valóságtól. Az adatkezelések döntő többségében ugyanis az adatkezelés megfelelő jogalapja nem az érintett hozzájárulása. Ilyen eseteket mutatott be az Adózóna.","shortLead":"Sok cégnél még mindig úgy gondolják: a legegyszerűbb megoldás az adatkezelésekkel összefüggésben a hozzájáruló...","id":"20190510_Nem_eleg_odatolni_egy_GDPRpapirt_az_emberek_orra_ala_ettol_meg_johet_a_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1394eda0-d421-423c-953a-44c5a03d0c2b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190510_Nem_eleg_odatolni_egy_GDPRpapirt_az_emberek_orra_ala_ettol_meg_johet_a_buntetes","timestamp":"2019. május. 10. 09:41","title":"Nem elég odatolni egy GDPR-papírt az emberek orra alá, ettől még jöhet a büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió európai felhasználónak küld üzenetet a napokban a Spotify a közelgő EP-választások miatt. Ebből az alkalomból egy különleges dallistát is készítettek. ","shortLead":"Több millió európai felhasználónak küld üzenetet a napokban a Spotify a közelgő EP-választások miatt. Ebből...","id":"20190509_spotify_ep_valasztas_get_vocal_europe_dallista_halott_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a06d81-6542-431f-a266-cd859c5374f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_spotify_ep_valasztas_get_vocal_europe_dallista_halott_penz","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Használja a Spotifyt? Akkor önnek is küldtek egy üzenetet, igen fontos dologról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elutasították Tóth Bertalan kifogását, aki szerint több pénzt kérnek a párttól, mint kellene. ","shortLead":"Elutasították Tóth Bertalan kifogását, aki szerint több pénzt kérnek a párttól, mint kellene. ","id":"20190510_Az_NVB_szerint_mindenkinek_igy_az_MSZPnek_is_harommilliot_kell_fizetnie_a_valasztok_adataiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453be296-8776-44c3-8315-195abd0784df","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Az_NVB_szerint_mindenkinek_igy_az_MSZPnek_is_harommilliot_kell_fizetnie_a_valasztok_adataiert","timestamp":"2019. május. 10. 20:23","title":"Hárommillióért adja ki az NVI a választók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott kommunikációja diszkriminatív és jogsértő volt. A TASZ perelt, azt első és másodfokon is megnyerte.","shortLead":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott...","id":"20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bfe2bb-183b-440e-94e7-20cfe8ca966a","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 12:04","title":"Tízmillió forintra büntették a miskolci önkormányzatot diszkrimináció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]