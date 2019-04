Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem sikerült kiveckelődnie az unióból.","shortLead":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem...","id":"20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0fa493-1ce4-4588-bd93-5d0d01cb9b45","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","timestamp":"2019. április. 06. 08:49","title":"Még EU-tagok a britek, de az útlevélen ez már nem látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly kötött megállapodáshoz képest több pénzt kap a bankért az orosz cég. ","shortLead":"A tavaly kötött megállapodáshoz képest több pénzt kap a bankért az orosz cég. ","id":"20190407_Nagyot_kaszalt_a_Sberbank_torok_leanyvallalatanak_eladasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929c13dd-77ed-4eb5-8f12-90489e3788ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Nagyot_kaszalt_a_Sberbank_torok_leanyvallalatanak_eladasan","timestamp":"2019. április. 07. 11:09","title":"Nagyot kaszált a Sberbank török leányvállalatának eladásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán jó húzás volt az „olcsó” iPhone (iPhone SE) kiadása 2016-ban, s egy ideje már hallani, hogy utódja is lesz a népszerű készüléknek. Azért arra ne számítsunk, hogy nem fog sokba kerülni.","shortLead":"Igazán jó húzás volt az „olcsó” iPhone (iPhone SE) kiadása 2016-ban, s egy ideje már hallani, hogy utódja is lesz...","id":"20190405_apple_iphone_se_2019_utodja_iphone_xe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ca6a51-f753-46f1-bf8a-6318a1dd8d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_apple_iphone_se_2019_utodja_iphone_xe","timestamp":"2019. április. 05. 13:03","title":"Jó hír szivárgott ki: az olcsóbb iPhone most már tényleg jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. ","shortLead":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is...","id":"20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe545eaf-8e88-4926-a94d-43eb4016c252","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 05. 17:03","title":"Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.","shortLead":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte...","id":"20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295bed2e-028b-4a15-adc6-231cf62743b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","timestamp":"2019. április. 05. 17:33","title":"A világ tíz legjobbja között van a magyarországi ECDL-képzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük dolgozni. ","shortLead":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük...","id":"20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eea9dd-224c-4bfc-81ec-582ab11273d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","timestamp":"2019. április. 07. 09:42","title":"Nem lesz egyszerű dolga a Katona leendő marketingvezetőjének - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","shortLead":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","id":"20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c951e-40e4-4727-8cca-e07389e636e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2019. április. 05. 16:55","title":"Már látszik a Nagy Imre-szobor helye a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje Vlagyimir Putyin elnök biztonságát.","shortLead":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje...","id":"20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea8ba2-076b-4f53-94dd-6a9d09d65bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","timestamp":"2019. április. 06. 14:51","title":"Ha megbolondult a GPS-navigációja, Putyin lehet a közelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]