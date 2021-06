Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakmai lektor, Falus András immunológusprofesszor méltatása sokat elmond az angol szerző, Mark Honigsbaum Világjárványok száz esztendeje című magyarul most megjelent könyvéről. ","shortLead":"A szakmai lektor, Falus András immunológusprofesszor méltatása sokat elmond az angol szerző, Mark Honigsbaum...","id":"202121_konyv__hosszu_farku_deneverek_mark_honigsbaum_vilagjarvanyok_szaz_esztendeje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29739a29-ea9f-48de-8e00-05154897f85c","keywords":null,"link":"/360/202121_konyv__hosszu_farku_deneverek_mark_honigsbaum_vilagjarvanyok_szaz_esztendeje","timestamp":"2021. június. 02. 14:00","title":"„Izgalmas, mint egy krimi, de ebben senki nem drukkol a gyilkosnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült, hogy Kína engedélyt adott, hogy Magyarország egy új főkonzulátust létesítsen a Kuangtung tartománybeli Kantonban.","shortLead":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült...","id":"20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf302d91-2cb4-4ba4-af2d-5b020d0b04bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","timestamp":"2021. május. 31. 19:59","title":"Kínai Sinopharmot gyárthatnak majd a Nemzeti Oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","shortLead":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","id":"20210531_francia_katona_hajtovadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2a9ef-d4d0-4980-b9d3-848eb868b0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_francia_katona_hajtovadaszat","timestamp":"2021. május. 31. 19:43","title":"Kommandósok fogták el azt a francia volt katonát, aki csendőrökre lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","shortLead":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","id":"20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163ebc7-08d7-4127-b0a4-9529b8cecf0b","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","timestamp":"2021. június. 02. 09:00","title":"387 millió forintos nyereséget termeltek a vírusszkeptikus Lenkei Gábor cégei a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet árult el róla.","shortLead":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet...","id":"20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc814d2a-57aa-4f03-9236-c9ba7713072d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","timestamp":"2021. június. 02. 18:03","title":"Mesterséges intelligencia dolgozik a Canon új fényképezőgépében, hogy tűéles legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8cb9e0-7ef4-4ddc-b231-8e5933f37f30","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tajvani Foxconn célja, hogy felépítsék a szigetország elektromos autóiparát, valamint hogy a világ elektromos autóinak tíz százalékában a cég szoftverei, illetve alkatrészei legyenek. ","shortLead":"A tajvani Foxconn célja, hogy felépítsék a szigetország elektromos autóiparát, valamint hogy a világ elektromos...","id":"20210601_Elektromos_autok_gyartasaba_kezd_Thaifoldon_a_Foxconn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8cb9e0-7ef4-4ddc-b231-8e5933f37f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37979a05-47b3-4197-97f9-4522b46b58f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Elektromos_autok_gyartasaba_kezd_Thaifoldon_a_Foxconn","timestamp":"2021. június. 01. 08:12","title":"Állami autógyártó lesz az iPhone-ok legnagyobb beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","shortLead":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","id":"20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c535203-995b-4006-88cc-e000c8b97ede","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","timestamp":"2021. június. 01. 21:30","title":"48 év késéssel küldte vissza a kikölcsönzött lemezt egy idős amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","shortLead":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","id":"20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a94deda-1127-4ac0-930b-766c28ff6df4","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Most épp egy véresköpet-hasonlat jutott Schobert Norbert eszébe a kövérségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]