Egy szülői tájékoztatás alapján arról ír az Eduline, hogy a gimnázium tanári karából a nyár folyamán tizenketten mondtak fel. A felmondók egy része már nyáron közölte, hogy máshová megy dolgozni, de olyan kolléga is volt, aki a tanév megkezdését követően mondott fel. Ezt a portálnak egy, a neve elhallgatását kérő, jelenleg is az iskolában dolgozó tanár is megerősítette. A legtöbben a XXII. kerület más iskoláiban helyezkedtek el, de mentek tanárok a Kempelen Farkas Gimnáziumba, a Szent Imre Gimnáziumba és a Piarista Gimnáziumba is.

Az Eduline információja szerint az iskola igazgatója kijelentette, hogy élni fog a két hónapos felmondási idő „ledolgoztatásával”, vagyis vannak olyan pedagógusok, akik emiatt jelenleg még a gimnáziumban tanítanak.

A lapnak nyilatkozó szülők az igazgatót teszik felelőssé a kialakult helyzet miatt, szerintük ugyanis a tanárok eddig is nehezen tudtak vele együtt dolgozni. Manolovitsné Erdőközi Orsolya 2015-ben annak ellenére kapta meg az igazgatói széket, hogy kinevezését szinte a teljes nevelőtestület és a szülői választmány is elutasította. Keresték az igazgatót, egyelőre nem nyilatkozott.

(Kiemelt képünk illusztráció.)