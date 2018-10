Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki szerint a jövő választását a poloskaügy dönti el, mások pedig a féktisztító sprayre esküsznek. Haditudósításunk következik.","shortLead":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki...","id":"20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec7ec1-c707-42b7-8f33-a54907c47499","keywords":null,"link":"/elet/20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","timestamp":"2018. október. 09. 16:13","title":"A Fidesznek Soros után a poloskákra kellene rámennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yorki Egyetem kutatói szerint az átlag 5 ezret. Ezen belül azonban nagyok a különbségek: az értékek ezer és tízezer között alakulnak.","shortLead":"A Yorki Egyetem kutatói szerint az átlag 5 ezret. Ezen belül azonban nagyok a különbségek: az értékek ezer és tízezer...","id":"20181010_atlagosan_otezer_arcot_ismer_az_ember_kutatas_arcfelismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb5c602-39c1-412e-80eb-47fdcf8c1375","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_atlagosan_otezer_arcot_ismer_az_ember_kutatas_arcfelismeres","timestamp":"2018. október. 10. 21:33","title":"És ön hány ember arcát tudja felidézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","shortLead":"Az ecsetvonások segíthetnek a korai felismerésben.","id":"20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac85812-38be-42fa-bdc9-5e02d63cf0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341c530-ede2-423d-8b81-b423e088aa75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181009_Parkinson_es_Alzheimerdiagnozis_festmenyekbol","timestamp":"2018. október. 09. 12:15","title":"Parkinson- és Alzheimer-diagnózis festményekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása veszélyes, de még mindig akadnak olyanok, akik anyagi okokból inkább a jóval olcsóbb hamisítványt választják, mint az eredetit. ","shortLead":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása...","id":"20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b03f-0388-435b-8d60-f42156baafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","timestamp":"2018. október. 10. 12:35","title":"Egyre hamisítványellenesebb a magyar, de vannak, akik még mindig elcsábulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis segít, hogy a leírt szövegeket könnyebben megjegyezze az olvasó. 400 diákon tesztelték, meglepő eredmény született. \r

","shortLead":"Főleg az iskolások lehetnek az ausztrál tudósok által készített betűtípus legnagyobb nyertesei, az új font ugyanis...","id":"20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406ee65b-0a29-4733-ae0d-83bc566c524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79675e3-30d9-47f1-bf89-ecb3b9728861","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegolvasas_royal_melbourne_institute_of_technology_rmit_betu_betukeszlet","timestamp":"2018. október. 10. 08:03","title":"Próbálja ki: ha ezzel a betűtípussal nyomtat ki valamit, könnyebben megjegyzi majd a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","shortLead":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","id":"20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e722c-1d7a-48cf-b299-1f681100dbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2018. október. 11. 05:15","title":"Puzsér bejelentette: indul főpolgármesternek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]