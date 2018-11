Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10e300ee-91ee-4598-be4d-848fb7728fef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a Gulyás Gergely miniszter által benyújtott törvényjavaslatot elfogadja a Parlament, az állami szférában dolgozóknak is ugyanannyi alapszabadságuk lesz, mint mindenki másnak. ","shortLead":"Ha a Gulyás Gergely miniszter által benyújtott törvényjavaslatot elfogadja a Parlament, az állami szférában dolgozóknak...","id":"20181122_5_nap_szabadsagot_elvesz_a_kormany_a_kozszferaban_dolgozoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e300ee-91ee-4598-be4d-848fb7728fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5b2d4-cf7b-4805-8d1b-c62871cdacee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_5_nap_szabadsagot_elvesz_a_kormany_a_kozszferaban_dolgozoktol","timestamp":"2018. november. 22. 13:54","title":"5 nap szabadságot elvesz a kormány a közszférában dolgozóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament ülésén Macedónia demokratikus fejlődésével kapcsolatban szavaznak majd a képviselők.","shortLead":"Az Európai Parlament ülésén Macedónia demokratikus fejlődésével kapcsolatban szavaznak majd a képviselők.","id":"20181123_Gruevszki_miatt_kinos_szavazas_var_a_Fideszre_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeda55f-6055-490d-91d6-98ad2f079c63","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Gruevszki_miatt_kinos_szavazas_var_a_Fideszre_Brusszelben","timestamp":"2018. november. 23. 08:46","title":"Gruevszki miatt kínos szavazás vár a Fideszre Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","shortLead":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","id":"20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8d65a1-cbcb-4ba3-982f-105c19731dfd","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","timestamp":"2018. november. 22. 16:29","title":"Pénzbüntetéssel megúszták az őssejtügy vádlottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","shortLead":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","id":"20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf47ddf-88a9-46af-ad37-c9169ffdc1ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. november. 23. 10:33","title":"Csak megkérdezték Siritől, hány éves Donald Trump, de ilyen válaszra nem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94fdd26-fc30-4e2c-8e04-878c7325a8d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egytem kutatói egy olyan megoldást fejlesztettek ki, ami nemcsak környezetbaráttá, de némává is teszi a repülőgépeket.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egytem kutatói egy olyan megoldást fejlesztettek ki, ami nemcsak környezetbaráttá, de némává...","id":"20181123_repulogep_ionmeghajtas_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a94fdd26-fc30-4e2c-8e04-878c7325a8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb3662-55bb-4804-b9fa-99d4dcecb42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_repulogep_ionmeghajtas_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2018. november. 23. 11:03","title":"Itt a repülés új forradalma: megcsinálták az ionmeghajtású repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","shortLead":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","id":"20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b104ea-d179-4edc-808d-46f31cdfe6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 22. 09:36","title":"Újra meghosszabbították a sólyi kislány gyilkosának előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló szakválasztásra volna szükség. Ebben nem segít, hogy Magyarországon az egyetem szerepét a kormány abban látja, hogy az közvetlenül a munkaerőpiacot szolgálja ki.



","shortLead":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló...","id":"20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ad7d3-f3c9-4f52-adb3-c2888d52b9b9","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","timestamp":"2018. november. 22. 12:10","title":"Biztos, hogy jól választanak egyetemi szakot a továbbtanulók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f550b28f-913f-488c-b46b-9d95625bcee1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szerves hulladékból előállítható biogáz az óceánjárók megmozdításához is kellő energiával rendelkezik, emellett környezetbarát. Ezért is veti be a Hurtigruten. ","shortLead":"A legtöbb szerves hulladékból előállítható biogáz az óceánjárók megmozdításához is kellő energiával rendelkezik...","id":"20181122_tengeri_hal_biogaz_hurtigruten_oceanjaro_nehezolaj_uzemanyag_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f550b28f-913f-488c-b46b-9d95625bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4873cb-493b-438d-a4e3-f356e12f2164","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_tengeri_hal_biogaz_hurtigruten_oceanjaro_nehezolaj_uzemanyag_kornyezetszennyezes","timestamp":"2018. november. 22. 15:33","title":"Tengeri halak maradékából gyártott \"üzemanyaggal\" fogja hajtani ócenjáróit egy norvég vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]