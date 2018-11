Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cfb817f-8c6d-4726-8ef3-1ccb0fb33f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt szeptemberben utalták nekik idei feladataik ellátására.","shortLead":"A pénzt szeptemberben utalták nekik idei feladataik ellátására.","id":"20181126_600_millio_forintot_kaptak_a_Miniszterelnoksegtol_a_vegelathatatlan_tulora_ellen_tiltakozo_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb817f-8c6d-4726-8ef3-1ccb0fb33f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a277ef-b599-40b9-a539-3895f5223161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_600_millio_forintot_kaptak_a_Miniszterelnoksegtol_a_vegelathatatlan_tulora_ellen_tiltakozo_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 26. 14:55","title":"600 millió forintot kaptak a Miniszterelnökségtől a végeláthatatlan túlóra ellen tiltakozó szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban viszont nagyon közel került hozzá.","shortLead":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban...","id":"20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560355d-d35c-4387-816c-57e7c188b5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","timestamp":"2018. november. 26. 11:58","title":"Az aranynál is drágább lehet ez a nemesfém, hála az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","shortLead":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","id":"20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee439-2f25-4b9d-91b5-ef0a653a4adc","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","timestamp":"2018. november. 26. 13:13","title":"Ilyen, amikor a menekülteken tényleg segít az imádság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most szomorú 13 brit.","shortLead":"Most szomorú 13 brit.","id":"20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8bcf4c-4e7d-4cab-bd48-48c585e9d570","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Jobb későn, mint soha: az Európai Bíróság engedi a Brexit-tárgyalások elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét találták meg a kutatók. Aztán jött Trump elnök, aki felmondta az atomalkut Iránnal. Egyben megfenyegette azokat a külföldi cégeket, melyek ezek után is kapcsolatba kerülnek Iránnal. ","shortLead":"Egymilliárd dolláros befektetést tervezett a francia Total Irán partvidékén, ahol a világ legnagyobb földgáz készletét...","id":"20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573afee2-407d-4995-b563-9eceb59ebefd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Kinaiak_szereztek_meg_a_vilag_legnagyobb_foldgazkincset_hala_Trumpnak","timestamp":"2018. november. 26. 13:48","title":"Kínaiak szerezték meg a világ legnagyobb földgázkincsét, hála Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki, hogy a kirúgottaknak azt követően mutattak ajtót, hogy egy héttel előtte arra kötelezték őket: vegyenek részt egy eseményen, amelyen Orbán is beszédet mond.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki...","id":"20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95208214-7cc2-466d-8305-b9a73da932d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Egyik_este_meg_Orbannak_tapsoltak_egy_hetre_ra_mindegyikuket_kirugtak","timestamp":"2018. november. 26. 23:35","title":"Egyik este még Orbánnak tapsoltak, egy hétre rá mindegyiküket kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Edzettem, és valaki szólt, Bill Clinton hív. Mondtam, ne viccelj, edzésem van, hívjon vissza öt perc múlva. A jugoszláv háború miatt keresett, volt egy javaslata. Ott álltam a pályán, kezemben a telefonnal, mint egy disznó” – ez is szerepel a Guardian sportcikkében, amit Orbánról írtak. Díjat nyertek a szerzők.","shortLead":"„Edzettem, és valaki szólt, Bill Clinton hív. Mondtam, ne viccelj, edzésem van, hívjon vissza öt perc múlva...","id":"20181127_Az_Orban_fociimadatarol_szolo_Guardianiras_lett_az_ev_sportcikke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61666a33-d0a5-4c32-b55c-2f579d6cce6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_Orban_fociimadatarol_szolo_Guardianiras_lett_az_ev_sportcikke","timestamp":"2018. november. 27. 13:39","title":"Az Orbán fociimádatáról szóló Guardian-írás lett az év sportcikke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék hangsúlyozza, független szervezet, amely nem végez ellenőrzéseket politikai pártok követelései alapján. A DK fordult hozzá kérelmével.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék hangsúlyozza, független szervezet, amely nem végez ellenőrzéseket politikai pártok követelései...","id":"20181126_Nem_vizsgalja_az_ASZ_a_Gruevszkiszoktetes_koltsegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3000e3df-4bda-43e3-993e-af5da85e2777","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nem_vizsgalja_az_ASZ_a_Gruevszkiszoktetes_koltsegeit","timestamp":"2018. november. 26. 16:02","title":"Nem vizsgálja az ÁSZ a Gruevszki-szöktetés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]