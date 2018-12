Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","shortLead":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","id":"20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69158525-20f6-4b11-a659-3f207c2280e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 11. 06:41","title":"A nap kérdése: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd13013-c35c-4127-81bb-dc7e46a3ccb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4-5 fok valószínű az ünnepi időszakban. ","shortLead":"4-5 fok valószínű az ünnepi időszakban. ","id":"20181211_Hogy_feher_lesze_a_karacsony_Egyelore_nem_ugy_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd13013-c35c-4127-81bb-dc7e46a3ccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cdbd42-60d9-4ef7-a67d-3c3c8e035ecb","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Hogy_feher_lesze_a_karacsony_Egyelore_nem_ugy_tunik","timestamp":"2018. december. 11. 19:26","title":"Hogy fehér lesz-e a karácsony? Egyelőre nem úgy tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42de1dfb-b043-4d02-a55a-e33b0a78608f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint már napi egy kis pohár narancslé jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint már napi egy kis pohár narancslé jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.","id":"20181210_demencia_demens_idoskori_demencia_narancsle_gyumolcsle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42de1dfb-b043-4d02-a55a-e33b0a78608f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5578c004-3512-4439-91f5-3c025c403b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_demencia_demens_idoskori_demencia_narancsle_gyumolcsle","timestamp":"2018. december. 10. 16:33","title":"Megvan a demencia ellenszere? A tudósok szerint már napi egy pohár narancslé csodákat tehet az aggyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég nem tette közzé többéves jelentését, és ezt akkor sem pótolta, amikor az MNB felszólította erre.","shortLead":"A cég nem tette közzé többéves jelentését, és ezt akkor sem pótolta, amikor az MNB felszólította erre.","id":"20181210_Sulyos_jogsertesek_miatt_torlik_a_KEG_reszvenyeket_a_tozsderol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f72a225-a60b-448c-aa71-ca6da1613d05","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Sulyos_jogsertesek_miatt_torlik_a_KEG_reszvenyeket_a_tozsderol","timestamp":"2018. december. 10. 11:35","title":"Súlyos jogsértések miatt törlik a KEG-részvényeket a tőzsdéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tízperces rákteszt fejlesztésén dolgoznak ausztrál kutatók: az új vizsgálat 90 százalékos bizonyossággal lesz képes észlelni a fejlődő kórt a páciens vérében.","shortLead":"Tízperces rákteszt fejlesztésén dolgoznak ausztrál kutatók: az új vizsgálat 90 százalékos bizonyossággal lesz képes...","id":"20181211_tizperces_rakteszt_dns_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c1266-c765-4eb5-81e1-cc4e029f5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_tizperces_rakteszt_dns_minta","timestamp":"2018. december. 11. 22:13","title":"Egy új teszt 10 perc alatt, 90%-os pontossággal kimutatja, ha valaki rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808d73eb-2b72-4156-be53-9eff18a349e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap este közvetítette élőben a MrDeadMoth nevű felhasználó, ahogy a Fortnite-tal játszik, majd miután összeveszett a feleségével, megütötte őt.","shortLead":"Vasárnap este közvetítette élőben a MrDeadMoth nevű felhasználó, ahogy a Fortnite-tal játszik, majd miután összeveszett...","id":"20181211_fortnite_bantalmazas_stream_mrdeadmoth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808d73eb-2b72-4156-be53-9eff18a349e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6615e792-ffd6-42d8-be9d-fe1a5d913a83","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_fortnite_bantalmazas_stream_mrdeadmoth","timestamp":"2018. december. 11. 11:33","title":"Élő közvetítésben pofozta fel feleségét a Fortnite-játékos, letartóztatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube ismét elkészítette a videót, amiben az év legfontosabb történéseit foglalja össze a legismertebb videósok segítségével.","shortLead":"A YouTube ismét elkészítette a videót, amiben az év legfontosabb történéseit foglalja össze a legismertebb videósok...","id":"20181210_youtube_rewind_2018_spacex_fortnite_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3b1c1-85d3-4293-bbb1-bb06dfad9708","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_youtube_rewind_2018_spacex_fortnite_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2018. december. 10. 10:33","title":"SpaceX-rekord, Fortnite, Harry herceg esküvője – ezek voltak a legnézettebb videók a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","shortLead":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","id":"20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45569e1-c4b3-4013-b960-24d77cc52186","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","timestamp":"2018. december. 11. 19:05","title":"Julia Roberts \"lyukait\" dicsérte meg véletlenül egy New York-i lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]