[{"available":true,"c_guid":"7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt Miklósházy Attila jezsuita püspök, aki 1989-től 2006-ig a külföldön élő magyar katolikusok püspöke volt - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt Miklósházy Attila jezsuita püspök, aki 1989-től 2006-ig a külföldön élő magyar...","id":"20181230_Elhunyt_Mikloshazy_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45182a63-5b1e-4af8-99c1-cb615a92ad18","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Elhunyt_Mikloshazy_Attila","timestamp":"2018. december. 30. 18:54","title":"Elhunyt Miklósházy Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b691201-fe93-4244-9491-dea03e83bbb1","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Bármennyire várták, az e-könyv nem forgatta fel fenekestül a könyvpiacot és az olvasási szokásokat.","shortLead":"Bármennyire várták, az e-könyv nem forgatta fel fenekestül a könyvpiacot és az olvasási szokásokat.","id":"201846__digitalis_konyvek__szetvalo_trendek__elmenyvadaszat__lapra_szerelve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b691201-fe93-4244-9491-dea03e83bbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb9e24-b518-4b0f-a4da-f6975b594ed0","keywords":null,"link":"/tudomany/201846__digitalis_konyvek__szetvalo_trendek__elmenyvadaszat__lapra_szerelve","timestamp":"2018. december. 31. 09:00","title":"Buta termék maradt az e-könyv, és nem is csinált forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6d4d8e-8b9d-45c3-a5ce-9e04011e02dd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A gyerekek már óvodás korban elkezdenek elégedetlenek lenni a testképükkel, az anorexiának pedig akár az 50-es éveikben járó nők is áldozatul eshetnek. 