[{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi Grand Slam-győztes Sloane Stephens volt az ellenfele. Jöhet a páros. ","shortLead":"A korábbi Grand Slam-győztes Sloane Stephens volt az ellenfele. Jöhet a páros. ","id":"20190116_Babos_Timea_egyesben_kiesett_Melbourneben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb98bb0-f1cd-4cf6-8e9e-83a5e1f2c1a9","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Babos_Timea_egyesben_kiesett_Melbourneben","timestamp":"2019. január. 16. 07:13","title":"Babos Tímea egyesben kiesett Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért bent aludtak.","shortLead":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért...","id":"20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7fd37d-5436-4d98-8fdf-72f81da6f7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","timestamp":"2019. január. 15. 06:53","title":"Bent aludt az MTVA-ban Szél és Hadházy, a tévések rájuk állították a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne a lebonyolításban.","shortLead":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne...","id":"20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b1f9e7-73da-4182-8a4c-6309284dcd07","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","timestamp":"2019. január. 16. 10:19","title":"Kosárlabda-Eb-t rendezne Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","shortLead":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","id":"20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd2a41-479f-4e18-a9a0-25e567d0f748","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","timestamp":"2019. január. 15. 09:39","title":"Kanadában is korlátozzák a Richter gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak, ugyanakkor az egyes viadalokon elért eredményeket, rekordokat csak együttműködés, előzetes engedélyezés esetén ismeri el.","shortLead":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak...","id":"20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b920f96-fd11-439e-9ce7-85aee68a2c76","keywords":null,"link":"/sport/20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","timestamp":"2019. január. 15. 18:42","title":"Nyertek a FINA ellen Hosszú Katinkáék, nagyjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","shortLead":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","id":"20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19127ad-d7ea-4321-8e9d-010b1dbc73fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Tele van szeméttel a szelektív kukák környéke Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz címvédés idén a profi amerikaifutball-ligában, miután a tavalyi bajnok Philadelphia Eagles 20-14-re kikapott az első kiemelt New Orleans Saints vendégeként a Nemzeti Főcsoport (NFC) elődöntőjében. ","shortLead":"Nem lesz címvédés idén a profi amerikaifutball-ligában, miután a tavalyi bajnok Philadelphia Eagles 20-14-re kikapott...","id":"20190114_philadelphia_eagles_new_orleans_saints_nfl_rajatszas_nick_foles_drew_brees","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bbf42e-ff6f-4716-80e3-a1955e725cee","keywords":null,"link":"/sport/20190114_philadelphia_eagles_new_orleans_saints_nfl_rajatszas_nick_foles_drew_brees","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"\"Vállalom ezt a vereséget\" – nem ismétlődik meg a csoda az NFL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb66091-bc7f-4fad-aa41-3db39c6c0a72","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Attól függ, hogy inni vagy enni akarjuk. Mert a pohárba a karthauzi szerzetesek gyógynövényes likőrje, a Chartreuse kerül. A tányérra pedig egy zöldség alapú fogás, amelyet a derék vega szerzetesekről neveztek el. Az évszázadok során bámulatos átváltozásra lett képes, olyannyira, hogy most a Bocuse d'Or világot jelentő porondjára lép. ","shortLead":"Attól függ, hogy inni vagy enni akarjuk. Mert a pohárba a karthauzi szerzetesek gyógynövényes likőrje, a Chartreuse...","id":"20190114_Mi_az_a_chartreuse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb66091-bc7f-4fad-aa41-3db39c6c0a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83381f6-71a3-4c4e-a0d1-64c4fb74f2a4","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Mi_az_a_chartreuse","timestamp":"2019. január. 14. 18:56","title":"Mi az a chartreuse?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]