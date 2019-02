Bartalné Mentes Judit, a törvényszék szóvivője az MTI-t kedden arról tájékoztatta, hogy a másodrendű vádlottként szereplő férfi 2015 és 2016 folyamán többször szerzett be ismeretlenektől saját fogyasztásra kábítószert. A férfi több igazoltatás során is lebukott már, amikor az elsőrendű vádlottal együtt 2015 decemberében egy közúti ellenőrzés során 20 darab, kézigránátot formázó tablettát foglaltak le náluk, amelyeket közösen rendeltek internetes forrásból. Az elsőrendű vádlott által használt, Zalaegerszeghez közeli ingatlanban a nyomozó hatóság 2017 februárjában házkutatást tartott, aminek eredményeként a ház pinceszintjén több csomag növényi törmeléket, kristályos anyagot és két akasztós mérleget találtak. A növényi törmelék kábítószernek minősülő hatóanyagot tartalmazott, értéke háromszorosan meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát, a kristályos anyag pedig pszichoaktív tartalmú volt, aminek mennyisége meghaladta a csekély mérték felső határát. Az elsőrendű vádlott tagadta, hogy bármi köze lett volna az ingatlanhoz, illetve a lefoglalt droghoz, azzal védekezett, hogy a kábítószer vélhetően a ház felső részében bujkáló – egyébként körözés alatt álló – nagybátyja tulajdona. Ezzel szemben a bíróság a tanúvallomásokat és a DNS-t vizsgáló szakértői vélemény alapján megállapította, hogy az ingatlan pincerészéhez kizárólag az elsőrendű vádlottnak volt kulcsa, és az ott tárolt drog is az övé. A férfit a Zalaegerszegi Törvényszék különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bűntette miatt – mint többszörös visszaesőt – tíz év fegyházra ítélte. A másodrendű vádlott – aki egy felfüggesztett szabadságvesztés idején követte el a bűncselekményét – kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott. A büntetés egyikük esetében sem jogerős még. (Kapcsolt képünk illusztráció.)