Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 13 ezer négyzetméteres játszótéren mászófal, skateboard- és BMX-pálya is lesz. ","shortLead":"A 13 ezer négyzetméteres játszótéren mászófal, skateboard- és BMX-pálya is lesz. ","id":"20190301_Egymilliard_forintert_vesznek_jatekokat_a_Varosligetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6140e72-1eec-4a16-a2df-dd7d6549a7c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Egymilliard_forintert_vesznek_jatekokat_a_Varosligetbe","timestamp":"2019. március. 01. 15:23","title":"Egymilliárd forintért vesznek játékokat a Városligetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","shortLead":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","id":"20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556fcf1e-b220-4c3c-b46c-ef13fa212aee","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","timestamp":"2019. március. 01. 16:10","title":"Konfliktus Kasmírban: Pakisztán betartotta, amit ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tanár és ápoló is lehet belőlük itthon, ha elolvassák a jegybankelnök négy pontját. ","shortLead":"Tanár és ápoló is lehet belőlük itthon, ha elolvassák a jegybankelnök négy pontját. ","id":"20190301_100_ezer_kulfoldon_dolgozo_magyart_hozna_haza_Matolcsy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006156f1-e83a-4706-9b38-0fef9cee2011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_100_ezer_kulfoldon_dolgozo_magyart_hozna_haza_Matolcsy","timestamp":"2019. március. 01. 10:06","title":"100 ezer külföldön dolgozó magyart hozna haza Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi médiában is honlapjukon keresztül szállnak szembe az utcákat ellepő óriásplakátokkal. ","shortLead":"A közösségi médiában is honlapjukon keresztül szállnak szembe az utcákat ellepő óriásplakátokkal. ","id":"20190228_Negy_oldalon_valaszolt_a_magyar_kormany_kampanyara_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2baa9347-e61c-4d6f-b008-0d3ac0fb0efe","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Negy_oldalon_valaszolt_a_magyar_kormany_kampanyara_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. február. 28. 12:51","title":"Négy oldalon válaszol a magyar kormány kampányára Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f039a9-521a-491b-886e-f8ac4c18ad51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bulgáriában a 72 éves Sylvester Stallonéval forgatott Rambo 5: Utolsó vér szeptemberben kerül az amerikai mozikba. ","shortLead":"A Bulgáriában a 72 éves Sylvester Stallonéval forgatott Rambo 5: Utolsó vér szeptemberben kerül az amerikai mozikba. ","id":"20190301_Mar_csak_nehany_honap_es_mozikba_kerul_a_Rambo_otodik_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f039a9-521a-491b-886e-f8ac4c18ad51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de81f079-8af6-437b-860d-d268e0037571","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Mar_csak_nehany_honap_es_mozikba_kerul_a_Rambo_otodik_resze","timestamp":"2019. március. 01. 10:11","title":"Már csak néhány hónap, és mozikba kerül a Rambo ötödik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","shortLead":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","id":"20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8430d08-3af0-465d-8ecd-6eb05f652e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","timestamp":"2019. március. 01. 08:08","title":"A nap videója: 80 métert ment az aluljáró járdáján ez a pesti autós, hogy megelőzze a sort ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli a béreket bruttó 210 ezerre, ahogy a dolgozók szeretnék, ez várható. ","shortLead":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli...","id":"20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126863b9-7cda-4749-8fb6-9ed203cf4410","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","timestamp":"2019. február. 28. 08:12","title":"Sztrájk jöhet a Metro áruháznál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy S10+-t.","shortLead":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy...","id":"20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe65e2f-6063-4c1a-948d-369365b508c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Vajon Európa vagy Amerika kapja a jobb Galaxy S10+-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]