[{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia kutatócsoport. Ha van élet a holdon, annak aktív segítője lehet ez a jelenség is.","shortLead":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia...","id":"20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0eb93b-2578-43a1-8cb4-b0b2909e72e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","timestamp":"2019. március. 15. 15:03","title":"Nagy dolgokra képes a Jupiter mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc","c_author":"Szabó Gábor-Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait a gyerekeknek. Víziló és tigris koponyája, kígyó csontváza, tengeri sügér és számtalan más különlegesség is megtalálható itt. Mindegyik kézbe fogható, tapogatható, és a legnagyobb is elég könnyű ehhez. Ha pedig valamelyik véletlenül eltörne, bármikor lehet újat nyomtatni.","shortLead":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait...","id":"20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d07c6c8-9ce7-4188-9ab9-f295ce6f6c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","timestamp":"2019. március. 16. 12:00","title":"3D-nyomtatott állatcsorda várja a bevetést Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy \"a leginnovatívabb olimpiai játékként\" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra.","shortLead":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt...","id":"20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0be398-d4e7-40d4-ba9b-215cbcf3d17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","timestamp":"2019. március. 15. 16:42","title":"Menő segítő robotok is dolgoznak majd a tokiói olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy ünnepségen sem tud ma részt venni, akkor is kifejezheti tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt, ehhez még grafikai tudásra sincs szükség. A Facebookon mindez pár gombnyomással megoldható. ","shortLead":"Ha egy ünnepségen sem tud ma részt venni, akkor is kifejezheti tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc...","id":"20190315_facebook_keret_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo_nemzeti_unnep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df78e127-727b-4342-ad1e-7808c5a9fbae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_facebook_keret_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 15. 11:03","title":"Facebookos profilképére is kiteheti ma a kokárdát, mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","shortLead":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","id":"20190315_kamion_eros_szel_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7a906c-0c05-4b4d-9b79-4df3016610b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_kamion_eros_szel_autos_video","timestamp":"2019. március. 16. 05:03","title":"Mint egy gyerekjátékot, úgy borítja fel a kamiont az erős szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6","c_author":"Dobos Emese","category":"elet","description":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított, ma már szinte csak egyetlen mester készíti a tavaly újragondolt szegedi papucsot.","shortLead":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított...","id":"20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caafbbb0-e31c-4014-820e-9171612f4039","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","timestamp":"2019. március. 16. 14:00","title":"Egyre többen hordanák, de ki fogja elkészíteni a szegedi papucsot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több republikánus szenátor átállt a demokratákhoz a szavazáson, ahol arról döntöttek, vonják vissza a mexikói határra hirdetett szükségállapotot.","shortLead":"Több republikánus szenátor átállt a demokratákhoz a szavazáson, ahol arról döntöttek, vonják vissza a mexikói határra...","id":"20190314_Sajat_parttarsai_segitettek_leszavazni_Trumpot_meg_tavolabb_kerultek_a_hatarfal_epitesetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ade6c95-98dc-42de-aec6-4c3f640dfc13","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Sajat_parttarsai_segitettek_leszavazni_Trumpot_meg_tavolabb_kerultek_a_hatarfal_epitesetol","timestamp":"2019. március. 14. 20:09","title":"Saját párttársai segítettek leszavazni Trumpot, még távolabb kerültek a határfal építésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","shortLead":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","id":"20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faddba4-8bf2-4fbc-9444-cff790d5a10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","timestamp":"2019. március. 14. 20:56","title":"Bársonyosabb az ementáli, ha hip hopot hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]