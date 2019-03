Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez.","shortLead":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti...","id":"20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d23e4d5-2aae-45c5-b0d6-82ebcf952f02","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","timestamp":"2019. március. 18. 14:27","title":"Több ezer lakóingatlan hitele dőlt be, már csak negyedüket tudta kimenteni a Nemzeti Eszközkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"Varga Áron","category":"velemeny","description":"Nem akármivel gurigázik egy liberális magyar NGO!","shortLead":"Nem akármivel gurigázik egy liberális magyar NGO!","id":"20190318_A_Mesterterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c698005-0d63-4976-94d5-428efa37f394","keywords":null,"link":"/velemeny/20190318_A_Mesterterv","timestamp":"2019. március. 18. 18:06","title":"A Mesterterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idős nőt leszálláskor érte a halálos baleset. ","shortLead":"Az idős nőt leszálláskor érte a halálos baleset. ","id":"20190318_Nyolcvan_eves_no_esett_a_busz_ala_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9f15b5-2889-4749-aa4f-5586c97ca35b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Nyolcvan_eves_no_esett_a_busz_ala_Egerben","timestamp":"2019. március. 18. 17:14","title":"Nyolcvanéves nő esett a busz alá Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

","id":"20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c92a9c-0805-44c6-b3b5-c6d9a3eefc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","timestamp":"2019. március. 18. 09:44","title":"Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi Christchurch iskolájának diákjai","shortLead":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi...","id":"20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832697da-f701-4bcc-acd7-78257e49ac9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","timestamp":"2019. március. 18. 12:24","title":"Megható: új-zélandi diákok a maorik rituális táncát mutatják be a mészárlás két áldozatáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi...","id":"20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef063ce-a2be-4eed-8988-58be0d0ce2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","timestamp":"2019. március. 18. 16:03","title":"Meglepheti, bár logikus: azért beszélünk ma máshogy, mert az őseink elkezdtek mást enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","shortLead":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","id":"20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f8f8d5-2e5f-4efd-a646-2dbaf91b865f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","timestamp":"2019. március. 17. 11:49","title":"Unokázós csalók: 17 éves fiút is elfogtak a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy anyától és nagykorú fiától tagadták meg az ételt két és fél napon át, csak azt ehették, amit a három kisebb gyerek meghagyott nekik.\r

","shortLead":"Egy anyától és nagykorú fiától tagadták meg az ételt két és fél napon át, csak azt ehették, amit a három kisebb gyerek...","id":"20190318_Most_egy_afgan_csaladnak_nem_adtak_enni_a_tranzitzonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf673873-2f34-4624-a53e-35135573fc04","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Most_egy_afgan_csaladnak_nem_adtak_enni_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. március. 18. 21:47","title":"Most egy afgán családnak nem adtak enni a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]