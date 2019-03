Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"673788a4-bdcd-4d74-b260-8a9ab48aec21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár korábban a limai múzeum aranytárgyainak 98 százaléka hamisnak bizonyult, a magyar kurátor bízik a perui tanúsítványokban.","shortLead":"Bár korábban a limai múzeum aranytárgyainak 98 százaléka hamisnak bizonyult, a magyar kurátor bízik a perui...","id":"20190327_Gyanusak_a_szakertoknek_a_Budapesten_is_lathato_inka_aranyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673788a4-bdcd-4d74-b260-8a9ab48aec21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce620505-c2cc-4438-97ba-b002bb8d2da5","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Gyanusak_a_szakertoknek_a_Budapesten_is_lathato_inka_aranyak","timestamp":"2019. március. 27. 14:39","title":"Gyanúsak a szakértőknek a Budapesten is látható inka aranyak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős forintgyengülést hozott Matolcsy György bejelentése.","shortLead":"Jelentős forintgyengülést hozott Matolcsy György bejelentése.","id":"20190327_Tovabb_gyengul_a_forint_kozel_a_320as_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaef0e3-1965-4d7c-99e3-672ad70aa62e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Tovabb_gyengul_a_forint_kozel_a_320as_euro","timestamp":"2019. március. 27. 10:42","title":"Újra 320 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1abcfb-e07e-4a20-94af-3a927d04cca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ugyanaznap a múlt héten több autós is úgy gondolta, hogy az Ócsai út környéke ideális terep, hogy közterületen szabaduljon meg összegyűjtött szemetétől.","shortLead":"Ugyanaznap a múlt héten több autós is úgy gondolta, hogy az Ócsai út környéke ideális terep, hogy közterületen...","id":"20190325_illegalis_hulladek_lerakas_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b1abcfb-e07e-4a20-94af-3a927d04cca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccede292-e23c-4651-8e1e-393b69a2cb7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_illegalis_hulladek_lerakas_autos","timestamp":"2019. március. 25. 17:15","title":"Itt van két autós, aki nagyban pakolja le a szemetét az Ócsai útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","shortLead":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","id":"20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8293c-463e-44b8-9fe2-a699f81b15ed","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","id":"20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1952bd-d4a6-4484-a38f-7618034e4bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Íme a Golf-verőnek ígérkező Skoda Scala hazai árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3-10 ezer forintot ad több önkormányzat is húsvét előtt. ","shortLead":"3-10 ezer forintot ad több önkormányzat is húsvét előtt. ","id":"20190327_Tobb_onkormanyzat_is_oszt_sonkapenzt_a_nyugdijasoknak_a_kormany_meg_nem_jelezte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8ece0f-9283-40df-a894-22625fdfed28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Tobb_onkormanyzat_is_oszt_sonkapenzt_a_nyugdijasoknak_a_kormany_meg_nem_jelezte","timestamp":"2019. március. 27. 13:29","title":"Több helyen is osztanak sonkapénzt a nyugdíjasoknak, a kormány még nem jelezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási Bizottság, köztük a Momentum Mozgalmat.","shortLead":"Újabb négy pártot vett nyilvántartásba a május 26-i európai parlamenti választásra hétfőn a Nemzeti Választási...","id":"20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf699ac-2afc-4536-b73f-dde07fda0a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_ep_valasztas_momentum_mozgalom_nvb_nyilvantartasba_vetel","timestamp":"2019. március. 25. 18:58","title":"EP-választás: nyilvántartásba vették a Momentumot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ced39e0-728e-40e5-8beb-54775708a898","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190327_KFTt_idezett_Orban_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ced39e0-728e-40e5-8beb-54775708a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50752465-d9b4-49bb-b7bf-25cb57ac0e80","keywords":null,"link":"/elet/20190327_KFTt_idezett_Orban_a_Facebookon","timestamp":"2019. március. 27. 08:35","title":"KFT-t idézett Orbán a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]