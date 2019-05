Az Orbán–Trump-találkozó előtt hétfőn egy másik, ugyancsak magyar tárgyalófeleket érintő eseményre is sor került Washingtonban: Márki-Zay Péter és Kész Zoltán az Egyesült Államok fővárosában jártak, őket azonban máshol és mások fogadták, az amerikai külügyhöz voltak hivatalosak.

Az ott elhangzottakról néhány órával később sajtóközleményt adott ki a Mindenki Magyarország Mozgalom, most pedig a 168 Óra közöl új részleteket, Márki-Zayt idézve. Hódmezővásárhely független polgármestere azt mondta,

tárgyalópartnereink arra voltak kíváncsiak, ha Orbán Viktor aláír velük egy megállapodást, bízhatnak-e abban, hogy azt be is tartja.

Márki-Zay válaszában jelezte, ezt nem tudja garantálni. Mint mondta, ha a magyar miniszterelnök csatlakozik bármilyen megállapodáshoz,

kétséges, hogy végül nem az orosz érdekeket követi-e.

A megbeszélésen a két politikus a növekvő orosz befolyást is szóba hozta, Márki-Zay emellett azt mondta, Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, valamint azt hangoztatta, ha reménytelennek is tűnik, mégis a teljes ellenzéki összefogásé a jövő. Márki-Zay azt kérte az amerikaiaktól, segítsék az ellenzék munkáját, a nem kormánypárti vezetésű városokban hozzájárulhatnának a beruházások növeléséhez, és a szabad sajtót is támogathatnák.

"Elmondtuk nekik, hogy a Szabad Európa Rádió magyar adását újraindíthatnák. Ők meghallgattak minket, mindent feljegyeztek. A legfelsőbb szinten születhet végső döntés" – mondta a politikus.

A lap kérdésére, hogy mi volt a tárgyalás célja, Márki-Zay úgy fogalmazott, az amerikai fél csak tájékozódni akart, de szerinte érezni lehetett a külügy aggodalmát, amiért az oroszokhoz és Kínához közeledünk, és az is érdekelte őket, Magyarország mennyire lojális a nyugati világgal szemben.

A Trump–Orbán-találkozó részleteiről itt olvashat.