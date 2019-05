Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly csapás érte a Huaweit, ami a saját processzoraik elkészítésére lesz hatással.","shortLead":"Újabb komoly csapás érte a Huaweit, ami a saját processzoraik elkészítésére lesz hatással.","id":"20190522_arm_huawei_bojkott_okostelefon_processzor_kirin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8385327-001d-4259-9b2c-4886b3fe7c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_arm_huawei_bojkott_okostelefon_processzor_kirin","timestamp":"2019. május. 22. 14:33","title":"Az ARM is bojkottálja a Huaweit, leállhat az okostelefonok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak a hatalom fontos, bármi áron, az EU-ban pedig sok a bizalmatlanság, ami árt az együttműködésnek.

","shortLead":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak...","id":"20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8b29d7-d2ef-4df0-a254-af70f1eab9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","timestamp":"2019. május. 23. 07:21","title":"Miniszterelnökség: Uszító közösséggé kezd válni az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK, az \"utolsó\" mandátumért a Momentum és az LMP küzd majd meg. Ez derül ki a kutatásból, amelyet a HVG-nek készített a Medián.","shortLead":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK...","id":"201921_mozdulnake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097f343b-d46c-4466-ae6b-716900ddbd42","keywords":null,"link":"/itthon/201921_mozdulnake","timestamp":"2019. május. 23. 13:10","title":"Medián: Elsöprő Fidesz-győzelem, bejutó Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat egy frissen létrehozott társulat, a Civil Választási Bizottság által szervezett előválasztásnak.","shortLead":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat...","id":"20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c5aab8-9149-4b80-bc7d-e3a06c11baed","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","timestamp":"2019. május. 22. 19:46","title":"Mégis belement az előválasztásba Karácsony és Puzsér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","shortLead":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","id":"20190522_will_smith_budapest_lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e4a9cd-7df0-440a-8121-9d44e5375059","keywords":null,"link":"/elet/20190522_will_smith_budapest_lanchid","timestamp":"2019. május. 22. 13:28","title":"Will Smith tisztában volt vele, hogy illegálisan mászott fel a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","shortLead":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","id":"20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa0368d-72a8-4309-ab1c-2f485bcf40a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","timestamp":"2019. május. 22. 10:52","title":"Akadozik a szemétszállítás a Zöld Híd által ellátott területeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","shortLead":"Rendeleti úton tiltják be az épület használatát, ha nem tüntetik el. ","id":"20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8622f5-1131-484c-96ec-f1a11920ade3","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Betiltja_a_kormany_a_ferihegyi_badogterminalt_ha_a_repter_nem_kezd_vele_valamit","timestamp":"2019. május. 21. 20:53","title":"Betiltja a kormány a ferihegyi bádogterminált, ha a reptér nem kezd vele valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni gyerekének, aki először figyelmeztette, majd megütötte, és egy késsel elvágta a torkát. Az ügyész szerint önvédelemről van szó, noha aránytalan túlzásba esett.","shortLead":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni...","id":"20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d9a8a5-3638-435b-8cce-04b4ec8aff82","keywords":null,"link":"/elet/20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","timestamp":"2019. május. 22. 16:17","title":"Felmentheti a bíróság az olasz lányt, aki megölte rátámadó apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]