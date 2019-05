A hvg.hu az ország több településéből rendelkezik már információkkal arról, hogy miként alakultak az eredmények. Az egyik pécsi körzetből származó értesülések szerint, amelyet egy éve a fideszes jelölt 52 százalékkal nyert meg, most a Fidesz 55 százalékot szerzett, a korábban 20 százalék körüli eredménnyel második Jobbik ezúttal nem érte el a 4 százalékot, míg a korábban nagyságrendileg ugyanekkora, harmadik MSZP 8 százalék alatt szerepelt. A tavaly 10 százalék alatt DK abszlút értelemben is növelte szavazatait, és 14 százalékot szerzett, de a korábban szinte láthatatlan Momentum is majdnem elérte a 10 százalékot. Az MKKP 3 százalékon áll.

Hasonló a helyzet a Veszprémből érkező adatokkal. Például a korábban a kormánypárt által 41 százalékkal megnyert szavazókörben 42 százalékot kapott a Fidesz. A korábban 20 százalékkal második szocialisták kevesebb, mint 8 és felet szereztek, a 17 százalékos Jobbik 5 és félre esett vissza. A DK viszont ötről 20-ra növelte százalékos eredményét, és négyről 14-re erősödött a Momentum. Valamivel 5 százalék alatt található az MKKP és négy alatt a Mi Hazánk, alig egy fölött az LMP.

Egy Budapest közeli település szavazóköréből a következőkről értesültünk: tavaly 46 százalékkal győzött a Fidesz, most is ugyanannyival. A 17 százalékkal második Jobbik 4 százalék alá esett vissza. A 15 százalékkal harmadik MSZP ezúttal alig hat százalékot kapott. Az egy éve 7 százalékos DK most 18 százalékkal lett második, nem sokkal előzve a 11 százalékot javító Momentumot. 5 % százalék felett végeztek a kutyapártiak is, ugyanezt nem mondhatja el magáról sem az LMP, sem a Mi Hazánk.