Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani a kutatóhálózatot az akadémiáról. Ez előre láthatóan sikertelen reform lenne és már most romboló hatású – olvasható az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) közleményében.\r

\r

","shortLead":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani...","id":"20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fec2fc9-43e2-4810-97d6-daaadd7a2499","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","timestamp":"2019. május. 26. 08:10","title":"Az akadémiai dolgozók felháborodtak Palkovics nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért vívott küzdelembe.","shortLead":"A szabadszájúan beszélő, a közösségi oldalakat profi módon használó Beto O'Rourke is beszállt az elnökjelöltségért...","id":"201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99f2d1-869b-4186-9b8c-c7395abc3d99","keywords":null,"link":"/vilag/201921_beto_orourke_demokrata_sztarjelolt","timestamp":"2019. május. 26. 08:00","title":"Bemutatjuk a demokraták új sztárjelöltjét, Beto O'Rourke-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5534a348-4d8e-43f1-a553-c5311e9479a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egymással szemben nyíló ajtók nagyon elegáns beszállást engednek hátra, de mégsem elterjedt, mert sokkal kevésbé biztonságos, mint a hagyományos nyitás.","shortLead":"Az egymással szemben nyíló ajtók nagyon elegáns beszállást engednek hátra, de mégsem elterjedt, mert sokkal kevésbé...","id":"20190526_audi_q8_ongyilkos_ajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5534a348-4d8e-43f1-a553-c5311e9479a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9139f7f6-597b-4389-914c-9e28ee6f20e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_audi_q8_ongyilkos_ajto","timestamp":"2019. május. 26. 09:28","title":"A Rolls-Royce-stílusú öngyilkos ajtókkal álmodták meg az Audi Q8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend szerinti vonatközlekedés.","shortLead":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend...","id":"20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60c9cf-25e7-4d14-b4dc-0d2014b0358d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","timestamp":"2019. május. 26. 15:26","title":"Hétfőn nyit a rendbe tett Keleti pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már egymást ölelgetik a politikusok és párttagok, mindenki gratulál, nemcsak az első helyezett Cseh Katalinnak, hanem a második Donáth Annának is.","shortLead":"Most már egymást ölelgetik a politikusok és párttagok, mindenki gratulál, nemcsak az első helyezett Cseh Katalinnak...","id":"20190526_Video_oromunnep_Momentum_eredmenyvaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561305ff-987a-4bc7-a220-273661c3a48a","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Video_oromunnep_Momentum_eredmenyvaro","timestamp":"2019. május. 26. 21:50","title":"Videó: örömünneppé kezd válni a Momentum eredményvárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza az autójához.","shortLead":"17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza...","id":"20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed470-c0fb-40fd-b98d-cfb456ff79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74b67bd-fd40-46ce-9022-c8057215b2d6","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lepket_is_evett_a_17_napig_oserdoben_koborlo_hawaii_no","timestamp":"2019. május. 25. 20:23","title":"Lepkét is evett a 17 napig őserdőben kóborló hawaii nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta, hogy pontosan hol kell szavazniuk. ","shortLead":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta...","id":"20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3c6ab-e334-48ee-9a86-8939cd3e22e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","timestamp":"2019. május. 26. 19:48","title":"Több választó is arra panaszkodott, hogy nem kapták meg az értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg Líbiában.","shortLead":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg...","id":"20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234dec41-d722-4a7e-aa60-351eb48813f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","timestamp":"2019. május. 26. 11:28","title":"Újra ropognak a fegyverek Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]