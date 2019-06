Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy épp mi kerüljön be az ajánlott kontentek közé.","shortLead":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy...","id":"20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b31bcb-5b45-424f-9a9d-4d233e28b731","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","timestamp":"2019. június. 26. 20:12","title":"Fontos változás jön a YouTube-ra, átalakíthatjuk vele az ajánlórendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább folyik a kiberháború, ezúttal a nyugati országok léptek: olyan adatokat akartak megszerezni, amellyel belenézhetnek mások üzenetváltásába.","shortLead":"Tovább folyik a kiberháború, ezúttal a nyugati országok léptek: olyan adatokat akartak megszerezni, amellyel...","id":"20190628_hackertamadas_yandex_kereso_five_eyes_reign_malware","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df69d7da-6f28-4676-a025-55bfc7e14511","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_hackertamadas_yandex_kereso_five_eyes_reign_malware","timestamp":"2019. június. 28. 17:13","title":"Kormányzati hackerek törték fel az \"orosz Google-t\", több adathoz is hozzáférhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb tárlatára is várhatóan tömegek lesznek kíváncsiak. Kicsit Budapestre érkezik a párizsi Pompidou Központ, és tárlatból az is kiderül, hogy a kommunisták mételyezték meg a szürrealistákat is. ","shortLead":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb...","id":"20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aff96ae-272f-45d0-afc0-a06569c2cca6","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. június. 26. 21:00","title":"Dalí, Magritte, Picasso: kicsit Budapestre költözött a Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352aec7-4e75-455d-9953-39d4191a8381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a \"zenei fesztiválra is beette magát a propaganda\", noÁr úgy döntött, hogy bojkottálja a VOLT-ot. Arra kéri a magyar fellépőket és a fesztiválozókat, hogy álljanak ki a zene és a zenei rendezvények függetlenségéért. ","shortLead":"Miután a \"zenei fesztiválra is beette magát a propaganda\", noÁr úgy döntött, hogy bojkottálja a VOLT-ot. Arra kéri...","id":"20190628_Bojkottalja_a_VOLT_fesztivalt_noAr_az_Orbanvideo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8352aec7-4e75-455d-9953-39d4191a8381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7683b341-d8fa-4762-b34e-b1ef1e77128f","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Bojkottalja_a_VOLT_fesztivalt_noAr_az_Orbanvideo_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 11:54","title":"Bojkottálja a VOLT fesztivált noÁr az Orbán-videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","shortLead":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","id":"20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c465cef2-db2f-4bc0-ba08-511a97fe2b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","timestamp":"2019. június. 27. 15:06","title":"Vadászújság főszerkesztője lett Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de12acaa-f774-4729-95cb-5150d0d70f35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén többször is korlátozzák a gyalogos forgalmat.","shortLead":"A hétvégén többször is korlátozzák a gyalogos forgalmat.","id":"20190627_Filmforgatas_miatt_lezarjak_a_Nyugati_teri_aluljarot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de12acaa-f774-4729-95cb-5150d0d70f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70090a05-b339-46cb-8cdd-fbc69747a0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Filmforgatas_miatt_lezarjak_a_Nyugati_teri_aluljarot","timestamp":"2019. június. 27. 17:58","title":"Filmforgatás miatt lezárják a Nyugati téri aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható. A fenntartható működést a hatékony ellátási struktúra, a valós költségeken alapuló finanszírozás, valamint az átlátható és hatékony gazdálkodás segítheti elő.","shortLead":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható...","id":"20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19558-fbb4-4260-abfc-44ce95ec9265","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","timestamp":"2019. június. 28. 14:24","title":"Az ÁSZ megvizsgálta, mire jutott a Fidesz az egészségügyben, és a verdikt nem hízelgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","shortLead":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","id":"20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda963d-ac69-4fcb-9a06-443d53882168","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","timestamp":"2019. június. 27. 12:54","title":"Tarlós nem zárja ki a főpolgármester-jelölti vitát Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]