[{"available":true,"c_guid":"d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","shortLead":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","id":"20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a2017-9bfe-46d0-b677-ea6c0979238f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:42","title":"Hatalmasat repült az elektromos rolleres, akit egy taxis ütött el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","shortLead":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","id":"20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b1edf-29e8-4bb0-b853-b86673801b04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Először vezetheti nő az Európai Központi Bankot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz is eljutnak. Nem csoda, hogy a képmegosztónak lépnie kellett.","shortLead":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz...","id":"20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2634344-39f2-4ad7-921c-b02ee3811cbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:03","title":"Rossz hírt közölt néhány influenszerrel az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r



","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","shortLead":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","id":"20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31f9241-ff85-4c11-a9ec-16b367223188","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:49","title":"Boldog István átadott egy parkolót, egy kisfiú még trombitált is neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nincsenek összekötve a miniszterelnökkel és egyébként is nagyon sok vitájuk van.","shortLead":"A főpolgármester szerint nincsenek összekötve a miniszterelnökkel és egyébként is nagyon sok vitájuk van.","id":"20190918_tarlos_istvan_karacsony_gergely_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76faa4f2-f4a8-4184-ac19-374bf92121f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_tarlos_istvan_karacsony_gergely_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:38","title":"Tarlós: Miért venne részt Orbán a főpolgármesteri kampányban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","shortLead":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","id":"20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c479f-81a6-4cbc-88b0-19015eca1383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:13","title":"Kiderült, mikor hallgatják meg Trócsányi Lászlót az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574b90e4-1e26-456e-899d-9791a0b1c220","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:28","title":"Gulyás Gergely abban bízik, hogy legközelebb már nem is áll ki senki a fideszes jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]