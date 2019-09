Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15d203-a74a-42ee-a6ce-256401951133","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:57","title":"Marabu FékNyúz: az igazi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Rejtélyes magántőke-alapkezelő tűnt fel pár hónapja a színen, amivel gyakorlatilag egy időben prémium kategóriás étterem nyitotta meg kapuit a Várkert Bazárral átellenben, és utóbb egy borkereskedelemmel foglalkozó cég is aktivizálódott. A több szálon futó történetben a kormányfő veje lehet az összekötő kapocs.","shortLead":"Rejtélyes magántőke-alapkezelő tűnt fel pár hónapja a színen, amivel gyakorlatilag egy időben prémium kategóriás...","id":"201938__tiborcz_istvan__borbiznisz__felix__ihatnak_amedve_borere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ada3-79f9-40e8-99d5-35f08d54f794","keywords":null,"link":"/360/201938__tiborcz_istvan__borbiznisz__felix__ihatnak_amedve_borere","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:00","title":"Tiborcz István elmerült a budai vendéglátásban, az Origo átjátszásánál bizonyított barátja segíti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej Babis, mint eddig mindent, ezt is megúszta. De mit tud a Magyarországon is üzletelő cseh kormányfő, amivel több lett egy átlagos közép-európai csúcsoligarchánál?","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej...","id":"20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41b1e-c046-442c-a72e-fab850c03b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:00","title":"Ilyen közel még nem állt a szégyenhez EU-tagállamot vezető miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72ac4fe-8ced-4e94-895a-b6f369f9cffa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki csütörtökön az Egyesült Államokban a texasi Houston városából, amelyet az Imelda nevű trópusi vihar sújt.","shortLead":"Több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki csütörtökön az Egyesült Államokban a texasi Houston városából...","id":"20190920_houston_texas_tropusi_vihar_imelda_katasztrofa_sujtotta_terulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72ac4fe-8ced-4e94-895a-b6f369f9cffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f9be20-64ce-403c-b090-c79f0db1d7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_houston_texas_tropusi_vihar_imelda_katasztrofa_sujtotta_terulet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:58","title":"Imelda elintézte: katasztrófa sújtotta területté vált Houston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","shortLead":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","id":"20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b15031-9164-4084-be68-1ae7a3673936","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:43","title":"Tarlós István bevetette a tökéletes kampánybombát: Scarlett Johanssont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639b43b-1522-49c7-9798-4c8cd1d03f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV a bringásoknak és az autósoknak is kedvezményekkel készült a Mobilitási Hétre.\r

\r

","shortLead":"A MÁV a bringásoknak és az autósoknak is kedvezményekkel készült a Mobilitási Hétre.\r

\r

","id":"20190921_Vasarnap_on_is_ingyen_beutazhatja_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9639b43b-1522-49c7-9798-4c8cd1d03f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdb7d7d-d25e-4eae-a95c-698dfae5c9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Vasarnap_on_is_ingyen_beutazhatja_az_orszagot","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:49","title":"Vasárnap ön is ingyen beutazhatja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptember közepére sem sikerült megállapodni az idei bérekről a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-nél.","shortLead":"Szeptember közepére sem sikerült megállapodni az idei bérekről a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-nél.","id":"20190920_alkaloida_sztrajk_munkabeszuntetes_vdsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3201e937-3ac5-4c91-9b6b-3329183071fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190920_alkaloida_sztrajk_munkabeszuntetes_vdsz","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:48","title":"A sztrájktól sem riadnának vissza a tiszavasvári Alkaloidánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]