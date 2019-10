Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","shortLead":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","id":"20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a6201-2148-4f6e-afbb-6a58a2c66b59","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 13. 07:26","title":"Durva kampány? Kanadában golyóálló mellényt viselt egy gyűlésen a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","shortLead":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","id":"20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafcb10-0b91-48b7-aa95-9663c509a367","keywords":null,"link":"/sport/20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","timestamp":"2019. október. 12. 10:28","title":"Eliud Kipchoge olyat tett, amire ember még nem volt képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson, a fővárosban pedig Karácsony Gergely diadalmaskodott. Nyert ugyanakkor Borkai Zsolt Győrben, az ő eredményére ezek szerint alig hatott a szexbotrány. A hvg.hu folyamatosan tudósít minden fontos és kritikus helyszínről, és eredményváró központból. Kövesse az érkező híreket perctől percre!","shortLead":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson...","id":"20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb1b5ed-6faa-47f3-9303-ae7182a10804","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2019. október. 13. 19:07","title":"Együttműködést ajánlott Budapestnek Orbán Viktor - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Karacsony_vezet_Tarlos_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ca7e8-5ea3-47d6-a965-34eaf82f3f10","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_vezet_Tarlos_elott","timestamp":"2019. október. 13. 20:51","title":"Karácsony vezet Tarlós előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","shortLead":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","id":"20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a53b-8406-4baa-a44c-3f35f2bccefa","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","timestamp":"2019. október. 12. 10:51","title":"Szegeden is elmarad egy fideszes sajtótájékoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","shortLead":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","id":"20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53903b28-1af2-4848-a65f-1a39357acc20","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","timestamp":"2019. október. 13. 07:09","title":"Nagyon nyomul a Ferrari Szuzukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester délben adta le a szavazatát.","shortLead":"A főpolgármester délben adta le a szavazatát.","id":"20191013_Tarlos_Istvan_nem_akar_csatateret_a_varoshazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cc9b9c-e186-413b-95da-ad999192f28b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Istvan_nem_akar_csatateret_a_varoshazan","timestamp":"2019. október. 13. 12:45","title":"Tarlós István nem akar csatateret a városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8095bf6c-9ba3-4213-af24-8a76a6fcf43b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldön is sok lengyel szavazhat.","shortLead":"Külföldön is sok lengyel szavazhat.","id":"20191013_A_negy_evvel_korabbinal_magasabb_a_lengyel_valasztasi_reszvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8095bf6c-9ba3-4213-af24-8a76a6fcf43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4642241a-b673-4ca7-ab40-35638fd6a82f","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_negy_evvel_korabbinal_magasabb_a_lengyel_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2019. október. 13. 16:40","title":"A négy évvel korábbinál magasabb a lengyel választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]