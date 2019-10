Megírtuk, hogy nem szerzett többséget a Lungo Drom az országos Roma Önkormányzatban, a 47 tagú testületben

a Farkas Flórián vezette szervezet 20 mandátumot szerzett,

a Fiatal Romák Országos Szövetsége (FIROSZ) listája 18-at,

a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 5-öt,

a Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete – Központi Szervezet listája pedig 4-et.

Ráadásul a Firosz, a RPM és a Phralipe a választás előtt megállapodást kötött, hogy semmi esetben sem fognak össze a Lungo Drommal. Úgy tudjuk, a szervezetek tartják magukat a megállapodáshoz, ezt Dancs Mihály, az RPM és Farkas László, a Firosz vezetője is kijelentette a hvg.hu érdeklődésére. Így most 27-20-as többsége van a nem-Lungo Drom-os szövetségnek.

A Firosz egy 1991-ben alakult, most újra aktivizálódott szervezet, amelynek elnöke, Farkas László a hvg.hu-nak azt mondta, itt az ideje, hogy lezáruljon a Lungo Drom nevével fémjelzett 25-30 év az Országos Roma Önkormányzat életében.

Véget kell vetni azoknak a nemtelen eszközöknek, amelyek a Farkas Flórián-féle vezetést jellemezték.

A Lungo Drom-os Farkas Flóriánhoz kapcsolható ügyekben régóta folyik nyomozás, a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadása, a Fővárosi Főügyészség a másfél milliárdos Híd a munka világába program körüli visszaélések, a Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt folytat eljárást az ORÖ és egykori vezetése ellen.

De az ÖRO legutóbbi elnöke, Balogh János ellen is zajlik nyomozás, amiért a gyanú szerint egyes rendezvényeket csak papíron akart megrendezni, amiről hangfelvétel is van. Emiatt már vádat is emelt ellene a Szabolcs-Szatmár Megyei Főügyészség, az első tárgyalást hamarosan megtartják.

A roma szervezetek most tárgyalnak, hogy megegyezzenek a pozíciókról, és a jövő héten már bejelentés várható, mondja Farkas László a hvg.hu-nak, aki csak névrokona Farkas Flóriánnak. Csak olyan ígéreteket szabad tenni, amelyeket be is tud tartani az ORÖ, mondja a Firosz elnöke. Fontos, hogy a felzárkóztatási pénzek valóban eljussanak a romákhoz (a korábbi vezetés bútorokat és irodákat vett a Híd a Munka Világába program 1,6 milliárdjából), és fontos a hitelesség, a múltat el kell temetni. A Firosz elnöke szerint nem az egész Lungo Drommal van baj, ott is dolgoznak rendes, becsületes emberek, akik értéket jelentenek. A gondot maga Farkas Flórián és elvtelen módszerei jelentik, mondja Farkas László, aki a friss HVG cikke szerint maga lehet az új ORÖ elnöke.

Az új vezetés, mihelyst megalakul, egy átvilágítást tervez független könyvvizsgáló céggel elvégeztetni, hogy lehessen látni, mi az, amiért az előző vezetések, és mi az, amiért már az új vezetés felel. Ennek lezárultával elképzelhető, hogy lesznek büntetőfeljelentések, ezt most még nem tudni.

A kormánynak jelenleg csak a Lungo Drommal van szerződése. A Firosz maga korábban a Fidesszel szimpatizáló szervezetként jellemezte önmagát, Farkas László azt mondja, a mindenkori roma önkormányzatnak együtt kell működnie a kormánnyal, nem lehet ellenzékben. Neki személyesen is mint egykori tiszaburai polgármesternek, sok pozitív tapasztalata volt a terület fideszes országgyűlési képviselőjével az együttműködés területén. Kell, hogy a kormány a területre rendelje a szükséges forrásokat, és élő együttműködés kell karitatív, civil szervezetekkel is, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a cigánytelepek konszolidációja, felszámolása és az oktatás területén aktív.

Ha megalakul az ORÖ új vezetősége, akkor a kormányhoz fordul, hogy az együttműködés kereteit papíron is lefektessék, mondja Farkas.

Ez pedig azt jelenti, hogy a jelenleg fideszes országgyűlési képviselő Farkas Flórián egyre kevésbé szükséges elem a kormánypárt életében, inkább ballaszt lehet a sok botrányos ügyével. Farkas Flórián nem akar ORÖ-elnök lenni, inkább marad a képviselői mentelmi joga védelme alatt, amit viszont köztörvényes ügyek esetében általában meg szokott vonni a Parlament.