Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új követelményeket fogalmazott meg a Google az androidos telefonokat kiadó vállalatoknak. A módosítások egyike, hogy az ezentúl piacra kerülő készülékeket egységes gyorstöltővel kell ellátniuk a cégeknek.","shortLead":"Új követelményeket fogalmazott meg a Google az androidos telefonokat kiadó vállalatoknak. A módosítások egyike...","id":"20191024_androidos_telefon_usb_c_pd_gyorstolto_szabvany_digital_wellbeing_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae285e20-c3ba-4e46-bfce-bfc301ed513b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_androidos_telefon_usb_c_pd_gyorstolto_szabvany_digital_wellbeing_funkciok","timestamp":"2019. október. 24. 09:03","title":"Változnak az androidos telefonok, két dolgot kötelező lesz beépíteni a készülékekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","shortLead":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","id":"20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32a1d2d-8ccc-4d44-adc2-4887f7e002c0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","timestamp":"2019. október. 23. 19:49","title":"Dulakodás volt a Zeneakadémiánál, egy DK-st elvitt a mentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","id":"20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a85be-74c2-4612-abe4-e368df3b2cc1","keywords":null,"link":"/sport/20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","timestamp":"2019. október. 22. 13:04","title":"Száraz vércseppből mutatnák ki, doppingolt-e a sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","shortLead":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","id":"20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68c53c-8aaf-4803-b15b-cedaf7181364","keywords":null,"link":"/sport/20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","timestamp":"2019. október. 24. 07:28","title":"Feladta Fucsovics a bécsi nyolcaddöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNR) \"legfelsőbb bírósága\" 15 év börtönbüntetésre ítélte kémkedés vádjával Sztanyiszlav Aszejev ukrán újságírót és bloggert - közölte kedden a Hromadszke ukrán hírportál, a DAN donyecki szakadár hírügynökségnek az ottani \"főügyészségre\" hivatkozó jelentése alapján.","shortLead":"Az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság (DNR) \"legfelsőbb bírósága\" 15 év börtönbüntetésre ítélte kémkedés...","id":"20191022_15_ev_bortonre_iteltek_egy_ujsagirot_a_donyecki_szakadarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fc587d-af34-425f-bfb3-3be9e789cf62","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_15_ev_bortonre_iteltek_egy_ujsagirot_a_donyecki_szakadarok","timestamp":"2019. október. 22. 21:19","title":"15 év börtönre ítéltek egy újságírót a donyecki szakadárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október 23-i ünnepségén.","shortLead":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október...","id":"20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abee02f-e48b-4a6f-8341-91188ea78314","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","timestamp":"2019. október. 23. 14:33","title":"Kunhalmi: Sikerült megakadályozni, hogy Orbán rendszere nyílt diktatúrává váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál elnök-vezérigazgatója, amely szerint a cégnek be kellene vezetnie a Libra nevű globális digitális kriptovalutát.\r

","shortLead":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál...","id":"20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebadee3d-ae95-4c47-8833-8b2caf72bc66","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","timestamp":"2019. október. 24. 05:41","title":"Megpróbálta megvédeni a Librát Zuckerberg, de rengeteg kérdést nyitva hagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos, hogy a kultikus képregény méltó örököse, amely szintén égető aktuálpolitikai problémákat feszeget. Ám kérdés, mit kezd a sorozattal az, aki nem ismeri a képregényes előzményeket?","shortLead":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos...","id":"20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32652ab0-b7af-4cb2-b109-2a4c1b85ee49","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","timestamp":"2019. október. 22. 18:00","title":"Ki élhet vissza az erőszakkal? A Watchmen ízekre szedi a szélsőjobboldali populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]