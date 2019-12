Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","shortLead":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","id":"20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ff2dc4-e51f-4a64-9fed-0ad3a01950ca","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","timestamp":"2019. december. 09. 11:47","title":"Kanye West ezüstre festve adta elő második bibliai témájú operáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gothár Péter ügyét, melyet az egyetem Etikai Bizottsága jogszerűen vizsgál, ürügyként használják fel az egyetem lejáratására, ellehetetlenítésére\" - írják az SZFE Facebook-oldalán.



","shortLead":"\"Gothár Péter ügyét, melyet az egyetem Etikai Bizottsága jogszerűen vizsgál, ürügyként használják fel az egyetem...","id":"20191208_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_Szinmuveszeti_tanarai_az_egyetem_elleni_tamadasok_miat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260b62b-d8a6-483e-959f-c34af27997c8","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_Szinmuveszeti_tanarai_az_egyetem_elleni_tamadasok_miat","timestamp":"2019. december. 08. 13:27","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a Színművészeti tanárai az egyetem elleni támadások miat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mohóság, a természet iránti tisztelet hiánya, az önzés, a képzelethiány, az állandó versengés és a felelősségvállalásra való képtelenség miatt széthullóban van a világ. Ezért hiszem azt, hogy olyan történeteket kell mesélnem, amelyekben a világ egyetlen olyan élő szervezet, amely a szemünk előtt formálódik, s amelynek mindannyian kicsi, de ugyanakkor fontos részei vagyunk” – mondta az irodalmi Nobel-díj átvétele alkalmából mondott beszédében Olga Tokarczuk lengyel írónő. Sokat mondó, hogy a beszédet nem közvetítették élőben a lengyel közszolgálati médiumok, valószínűleg attól tartottak, az írónő bírálni fogja a varsói kormányzatot.\r

","shortLead":"A mohóság, a természet iránti tisztelet hiánya, az önzés, a képzelethiány, az állandó versengés és...","id":"20191208_Sulyos_valsagban_van_a_vilag_es_az_irodalom__veli_Olga_Tokarczuk_az_irodalmi_Nobeldij_kituntetettje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b25e2b-0e30-462e-b791-d5d719dd2de5","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Sulyos_valsagban_van_a_vilag_es_az_irodalom__veli_Olga_Tokarczuk_az_irodalmi_Nobeldij_kituntetettje","timestamp":"2019. december. 08. 11:09","title":"\"Az internet világában az emberiség olyan lett, mint egy olyan kórus, ahol csak szólisták vannak\" – erős beszédet mondott a Nobel-díjas Tokarczuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","shortLead":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","id":"20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7410876f-a880-4fda-b92e-a98a5eb87c69","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","timestamp":"2019. december. 09. 16:48","title":"Nekimennek az Orban-kormánynak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél is kevesebb EU-forrás jutna Magyarországnak 2020 után egy új terv szerint; alig javult, de legalább már nem zuhan a magyar diákok teljesítménye; kiszámoltuk, mennyivel gazdagodtak Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei 2010 óta. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az eddig tervezettnél is kevesebb EU-forrás jutna Magyarországnak 2020 után egy új terv szerint; alig javult, de...","id":"20191208_Es_akkor_eu_pisa_felmeres_meszaros_lorinc_atletika_stadion_mav_raktar_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514d6f5-8c6a-4e1a-a020-89bfec026f9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Es_akkor_eu_pisa_felmeres_meszaros_lorinc_atletika_stadion_mav_raktar_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 08. 07:00","title":"És akkor kiderült, Brüsszel néha tiszteli a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe iktassuk be a rendszeres sportot is, ha addig még nem tettük volna. Segítünk, hogy melyik sport tehet jót és melyik az, melyet messziről el kellene kerülniük az aranyérrel küszködőknek.\r

","shortLead":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe...","id":"proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02eca218-9981-4da3-84e6-f08979ebdcf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","timestamp":"2019. december. 09. 17:30","title":"Sport és aranyér: nem mindegy, hogy hogyan és mit edzünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz képest. ","shortLead":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz...","id":"20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb8eb1-979a-4f22-894c-0c8431a1a6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. december. 09. 11:32","title":"Színháztörvény: Hollik szerint az állam mondaná meg, ki legyen az igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte, hogy a szerepben komoly végleteket járhat be. A szinte minden műfajban bizonyító Básti Julival a generációk közötti kapcsolódásokról, hatalmi játszmákról, szakmai sznobizmusról beszélgettünk. Meg arról is, hogy Gothár Péter botránya nem csupán a rendező története, és szerinte semmiképpen sem politikai pártállás kérdése.","shortLead":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte...","id":"20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36b326-f437-498a-8175-57fef2368e22","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","timestamp":"2019. december. 08. 20:00","title":"Básti Juli: A megalázottság megöli a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]