Kedd este 8 körül, az utolsó napirendi pontként kezdte tárgyalni szűk körben a Parlament a színházakat, kulturális életet érintő törvényjavaslatot, mely ellen napok óta tiltakoznak művészek, ellenzéki politikusok. A javaslat elfogadása után alapvetően változhat meg a színházak élete, az állam ugyanis innentől kezdve a finanszírozásért cserébe beleszólást is kér például abba, ki legyen a színházigazgató. Hollik István kormányszóvivő interpretálásában ez úgy néz ki, hogy a vezető kinevezését az állam határozza meg.

A parlamentnek benyújtott javaslat amúgy sokkal enyhébb, mint az eredeti, nem nyúlnak hozzá például a Nemzeti Kulturális Alaphoz, illetve nem veszik el a függetlenek állami támogatását, ahogy Demeter Szilárd PIM főigazgató is csatát vesztett, nem jön létre ugyanis egy általa vezetett szervezet.

Ebbe a különbségbe kapaszkodtak bele a kormánypárti szónokok a törvény vitájában.

L. Simon László fideszes politikus, korábbi államtitkár nem értette, mire vannak ezek a nagy indulatok, hiszen

olyan kérdésekről vitatkoznak a nyilvánosságban a tüntetők, és olyanokat feszegetnek az ellenzéki politikusok, amik nincsenek is benne a javaslatban, a szövegből és a részletes indoklásból sem következnek.

A törvényjavaslatban nincs szó az NKA átalakításáról,

attól még, hogy a minisztériumi munkaanyagban szóba került, komolytalan róla beszélni.

L. Simon azt is megkérdőjelezte, hogy tényleg szó volt-e róla (tényleg, a hvg.hu birtokába is eljutott az a változat, amelyet széleskörű egyeztetésre kiküldtek - a szerk.), de a lényeg az, hogy nem ezt nyújtotta be a minisztérium a ház elé. A fideszes politikus nem segítette a tisztánlátást: annyit mondott, biztos megfontolta a minisztérium, miért változtatott. Ezt egyébként hétfőn megkérdeztük a tárcától, de azóta sem kaptunk választ. Egy múlt szerdai minisztériumi közleményben még maguk is az NKA átalakításáról írtak.

L. Simon szerint a javaslat miatt nem sérül a művészeti autonómia, az állam pedig joggal várja el a fenntartóktól, hogy legalább annyival támogassák az intézményeket, mint amennyivel az állam. Ez egy új érv, eddig nem merült fel, hogy egyenlő arányban kellene támogatniuk, most például a Katona József Színház esetében az arány durván kétharmad-egyharmad az állam javára.

A házból vitatkozott Pintér Bélával, aki a hétfői tüntetésen arról beszélt, a kritikus színház a jó színház. Azt mondta, ő látta a III. Richardot a Radnótiban, a második felvonás elején a kormányt szídják, de az ettől még az előadásnak súlyos problémái voltak.

Színházi szakemberek tájékozatlanságból, az ellenzék pedig a megtévesztés szándékával mondja, hgoy a kormányzat célja a művészeti szabadság megsértése.

L. Simon egyébként azon a véleményen volt, hogy a múzeumoknál kellett volna kezdeni az átalakítást, azoknál ugyanis előfordul, hogy az önkormányzatok szinte semmit nem adnak hozzá. Az igazgatók kinevezésénél vétójoga van Káslernek, de csak egyszer élt vele, ráadásul kormánypárti megyeszékhelyen.

Nem mondhatják, hogy ezt bunkósbotként alkalmazta volna a kormány.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc is arra fűzte fel hozzászólását, hogy az újságok tele voltak fake news-zal, mint hogy megszűnik az NKA, holott kiderült, hogy nem, és nem lehetetlenítik el az alternatív színházakat sem.

Van egy eredeti javaslat, amit lehet, hogy egy referens állított össze, az nem a kormány álláspontja.

Számon kérte, hogy most Szél Bernadett miért nem festett monoklit a szeme alá, hogy tiltakozzon Gothár zaklatása miatt. Szerinte az ellenzék a nyilatkozataival falazott azoknak, akik megpróbálták eltussolni a botrányt. Nincs helye a zaklatóknak a színházban - érvel Nacsa.

Ha Karácsony kinevez egy igazgatót, az demokrácia, ha Kásler, az diktatúra?

- háborodott fel a képviselő, aki ezt liberális kettős mércének tartja. Szerinte Karácsony kultúrpolitikája abban merül ki, hogy megmondja, egy nyílt pályázaton ki nem lehet igazgató.

A DK-s Gréczy Zsolt szerint a kormány ezzel az átalakítással bűnt követ el, Arató Gergely, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményét előadó politikus azt mondta, egész elemében vitatják a javaslatot, és hiába beszél a kormány az együttműködés kényszeréről, az

sokkal inkább kényszer, mint együttműködés.

Több képviselő is kifogásolta, hogy rekordsebességgel, a benyújtástól számítva 50 óra alatt átverik ezt a módosítást a parlamenten, és a gyorsaság miatt nem is tudta megtárgyalni a kulturális bizottság. A jobbikos Balczó Zoltán a többi között arról beszélt, nem alapvetés, hogy az állam pénzért cserébe beleszólási lehetőséget is kap, elég csak az egyházi fenntartású oktatási, kulturális intézményekre gondolni.