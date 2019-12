Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanútlanul elmentek a céges vacsorára a dolgozók, aztán a kezükbe nyomtak egy piros borítékot. Amikor kibontották, elszabadultak az érzelmek.","shortLead":"Gyanútlanul elmentek a céges vacsorára a dolgozók, aztán a kezükbe nyomtak egy piros borítékot. Amikor kibontották...","id":"20191211_Akkora_ajandekot_kaptak_a_ceges_bulin_a_dolgozok_hogy_azota_se_tertek_magukhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb82054-653f-4a41-8626-3670ac4817c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Akkora_ajandekot_kaptak_a_ceges_bulin_a_dolgozok_hogy_azota_se_tertek_magukhoz","timestamp":"2019. december. 11. 13:20","title":"Akkora ajándékot kaptak a céges bulin a dolgozók, hogy azóta se tértek magukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f9d163-ba08-4a8b-a49e-2ce30600e8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","timestamp":"2019. december. 10. 08:02","title":"Adventi mesenaptár – december 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Veszélyezteti-e a diplomás fiatalok kivándorlása a német gazdaság jövőjét? – erről bontakozik ki vita Európa legerősebb országában, ahol mind többen tartanak attól, hogy Németország lemarad a globális versenyben elsősorban az Egyesült Államok és Kína mögött. ","shortLead":"Veszélyezteti-e a diplomás fiatalok kivándorlása a német gazdaság jövőjét? – erről bontakozik ki vita Európa legerősebb...","id":"20191210_Tobb_mint_felmillio_jolkepzett_embert_vesztettunk__a_nemeteket_is_sujtja_az_elvandorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be6ef50-7b95-43fb-818d-7ab0f9165204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_Tobb_mint_felmillio_jolkepzett_embert_vesztettunk__a_nemeteket_is_sujtja_az_elvandorlas","timestamp":"2019. december. 10. 07:20","title":"“Több mint félmillió jól képzett embert vesztettünk” – a németeket is sújtja az elvándorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","shortLead":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","id":"20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed117b49-6de7-40c2-ab15-85a4330429ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","timestamp":"2019. december. 11. 12:30","title":"Gyurcsány művészi performanszként narancsot ragasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül emlékszünk még most is a szlogenre. ","shortLead":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül...","id":"20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc5dfd0-8f77-4e72-9e46-e5d486a055be","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","timestamp":"2019. december. 10. 14:36","title":"Orbán Viktor mindent köszön a Roxette énekesnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínen egy holttestet találtak.","shortLead":"A helyszínen egy holttestet találtak.","id":"20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24815c44-741a-4ea8-969f-1d09a80a85a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","timestamp":"2019. december. 11. 05:35","title":"Meghalt egy ember a Hajógyári szigeten, amikor kigyulladt egy viskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e46dccc-8dba-400c-8089-6fed95e7e77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákossal együtt érkeztek a minisztériumba, hogy a Nemzeti alaptantervről egyeztessenek. Sokat kellett várniuk, de bejutottak.","shortLead":"Hadházy Ákossal együtt érkeztek a minisztériumba, hogy a Nemzeti alaptantervről egyeztessenek. Sokat kellett várniuk...","id":"20191210_szel_bernadett_hadhazy_akos_emmi_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e46dccc-8dba-400c-8089-6fed95e7e77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bcbfd9-4bd6-4bc5-881d-c83f79d8e975","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_szel_bernadett_hadhazy_akos_emmi_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2019. december. 10. 10:50","title":"Szél Bernadettéket nem engedték be az Emmi államtitkárához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]