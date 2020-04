Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29a85581-3a31-4907-8477-6be364dddb94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem a koronavírus okozta gazdasági (vész)helyzet sarkallta az álhírgyárosokat arra, hogy újabb átveréssel próbálják meg rászedni a magyar internetezőket. Hogy hányat sikerült, azt nem tudni, de a kapcsolódó “hír” szélsebesen terjed.","shortLead":"Alighanem a koronavírus okozta gazdasági (vész)helyzet sarkallta az álhírgyárosokat arra, hogy újabb átveréssel...","id":"20200401_atveres_csalas_happy_worm_report_magyar_uzletasszony_segit_magyar_embereken_juhasz_eszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a85581-3a31-4907-8477-6be364dddb94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2359c264-e802-4433-bd6d-986ee31e33c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_atveres_csalas_happy_worm_report_magyar_uzletasszony_segit_magyar_embereken_juhasz_eszter","timestamp":"2020. április. 01. 08:03","title":"Új átverés terjed a magyar interneten: pénzosztást hirdetnek, de valójában ön fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","shortLead":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","id":"20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab086b-61a7-474f-9545-b5554ac2c63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","timestamp":"2020. március. 31. 18:01","title":"Éhínséggel fenyegetnek a világjárvány miatti exportkorlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","shortLead":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","id":"20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2080d8d5-17e9-43b3-ae19-bf897708e97e","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","timestamp":"2020. április. 01. 14:19","title":"Minisztériumi embereket küldenének a színházakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már bejelentették.","shortLead":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már...","id":"20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf79194a-d1a9-44a2-b636-e5a026d90d89","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","timestamp":"2020. március. 31. 09:09","title":"Dárdai Pál utánpótlásedzőként visszatér a Herthához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","shortLead":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","id":"20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8ed29-39d9-498c-94d2-e01c952ba040","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","timestamp":"2020. március. 31. 10:40","title":"Megjelentek a hajléktalanszállókon a munkájukat és lakhatásukat elveszített tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","shortLead":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","id":"20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad38f747-6a11-43fa-a3d7-ecb19fe7b923","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. április. 01. 19:37","title":"Kétmilliárd forintot kap kikötőépítésre Mészáros és Tiborcz közös biznisze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy mobilalkalmazás figyeli majd a fertőzöttek mozgását az orosz fővárosban.\r

","shortLead":"Egy mobilalkalmazás figyeli majd a fertőzöttek mozgását az orosz fővárosban.\r

","id":"20200401_Moszkvaban_mar_csak_QRkoddal_lehet_az_utcara_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866ce79e-f568-4d42-a24f-05bb92b1fd64","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Moszkvaban_mar_csak_QRkoddal_lehet_az_utcara_menni","timestamp":"2020. április. 01. 11:34","title":"Moszkvában csak QR-kóddal mehetnek majd utcára az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ID.3 piacra kerülését igen komoly szoftverproblémák hátráltatják, amit most belső források is megerősítettek.","shortLead":"Az ID.3 piacra kerülését igen komoly szoftverproblémák hátráltatják, amit most belső források is megerősítettek.","id":"20200401_ez_mar_nem_vicces_komoly_bajban_a_vw_elso_igazi_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7376651f-ae46-4e00-8505-cb05ea23aafa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_ez_mar_nem_vicces_komoly_bajban_a_vw_elso_igazi_villanyautoja","timestamp":"2020. április. 01. 07:59","title":"Ez már nem vicces: komoly bajban a VW első igazi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]