[{"available":true,"c_guid":"9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik, Belgrád és Szkopje az elhalasztott parlamenti választás új időpontján gondolkodik, a turizmustól függő Montenegró pedig a strandok megnyitását készíti elő, hogy túléljék a helyi vállalkozások.","shortLead":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet...","id":"20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30edc96c-67e3-4fe4-8f38-90dc172ae87d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","timestamp":"2020. április. 26. 10:14","title":"Montenegró már a strandok megnyitásán gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást - szólította fel a lakosságot Giuseppe Conte kormányfő vasárnap esti sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy nagyon hosszú és nehéz időszak következik, melyben a gazdasági újraindulást a \"járvánnyal való együttéléssel\" kell egyeztetni.\r

","shortLead":"Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást - szólította fel a lakosságot...","id":"20200426_Az_olasz_miniszterelnok_bemutatta_az_orszag_ujraindulasanak_forgatokonyvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353b5916-8e2a-4336-8479-e074d92431c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Az_olasz_miniszterelnok_bemutatta_az_orszag_ujraindulasanak_forgatokonyvet","timestamp":"2020. április. 26. 21:22","title":"Az olasz miniszterelnök bemutatta az ország újraindulásának forgatókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megteszek annak érdekében, hogy a Pesti úti szabálytalanságok ne uralják el a belpolitikát – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben, amire szocialista kérdezője annyit mondott: mi ez, ha nem politikai cirkusz? A jobbikos Steinmetz Ádám azt mondta, neki nem jutott eszébe a vízilabdában a saját előnyére átírni a szabályokat. Mesterházy Attila viszont kellemes meglepetést okozott a miniszterelnöknek.","shortLead":"Mindent megteszek annak érdekében, hogy a Pesti úti szabálytalanságok ne uralják el a belpolitikát – mondta Orbán...","id":"20200427_Orban_Beismerem_tullottem_a_celon__video_a_parlamentbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1242789b-fd08-49ae-a439-2690fb5c8931","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Orban_Beismerem_tullottem_a_celon__video_a_parlamentbol","timestamp":"2020. április. 27. 16:15","title":"Orbán: Beismerem, túllőttem a célon – videó a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","shortLead":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","id":"20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d314930e-5c01-4869-a5ee-7a6b9c502854","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","timestamp":"2020. április. 27. 09:39","title":"Május 1-től vége a villanyautók ingyen töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t – például éppen a divatterepjárójuk miatt –, de azt el kell ismerni: a Flying Spur minden részletében ott van a hagyományos uralkodói fölény. Kölcsön kaptuk, kipróbáltuk.","shortLead":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t –...","id":"20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e815f8-4794-45d7-9482-86ed283e3df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","timestamp":"2020. április. 26. 16:30","title":"Bentley Flying Spur-teszt: a korona ékköve nem lehet SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában is arra, honnan terjedhetett szét a pusztító koronavírus-járvány. Van, aki szerint akár a nagy januári technológiai show, a világ minden pontjáról rengeteg látogatót vonzó CES is melegágya lehetett a fertőzésnek.

","shortLead":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef91c48-45c1-4e4e-9ddc-2df171f0cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","timestamp":"2020. április. 27. 00:03","title":"Van, aki állítja, van, aki vitatja: koronavírus-szuperterjesztő volt a CES?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46c696c-630f-4a17-a9fa-8d05fb784fc0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) tagországaiban 2,7 százalékos GDP-csökkenést vár az idén a szervezet titkársága.","shortLead":"Az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) tagországaiban 2,7 százalékos GDP-csökkenést vár az idén...","id":"20200426_Az_iden_27_szazalekos_GDPcsokkenesre_szamitanak_az_azsiaicsendesoceani_gazdasagi_tersegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a46c696c-630f-4a17-a9fa-8d05fb784fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c29836-6a08-402f-9c4a-d67e4f6caff2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_iden_27_szazalekos_GDPcsokkenesre_szamitanak_az_azsiaicsendesoceani_gazdasagi_tersegben","timestamp":"2020. április. 26. 18:18","title":"Az idén 2,7 százalékos GDP-csökkenésre számítanak az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]