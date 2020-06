Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad30bd10-a5f8-4604-8fad-4c9593d1254c","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Kinyitottunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","id":"20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70959a7b-49a7-4339-940e-cde97fd19aba","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","timestamp":"2020. június. 26. 21:45","title":"Kábítószer hatása alatt volt a varsói balesetet okozó buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez, akik ultimátumot adtak a Facebooknak: határozatlan időre leállítják a Facebookon és az Instagramon futó hirdetési kampányaikat, amíg Zuckerberg vállalata kivételezik Donald Trumppal, és olyan bejegyzéseit hagyja az oldalon, amilyenekért mással már rég elbántak volna.","shortLead":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez...","id":"20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf2e1f-2246-4fa7-bcdf-8e0591cf5bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","timestamp":"2020. június. 26. 15:03","title":"A bojkott, amit meg fog érezni a Facebook: a Verizon sem hirdet, amíg Trump szabadon garázdálkodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6df4e2b-e544-413b-a6cf-6a84bb268ddb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az ügyes könyvelésnek és kölcsönöknek köszönhetően a Mátrai Erőmű megvásárlásán és eladásán is csak nyerni tudott Mészáros Lőrinc. Kár, hogy a vevő az állam volt, így a számlát az adófizetők állták.","shortLead":"Az ügyes könyvelésnek és kölcsönöknek köszönhetően a Mátrai Erőmű megvásárlásán és eladásán is csak nyerni tudott...","id":"202026__meszarosbefektetesek__allami_bokezuseg__geosol__penztuzelesu_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6df4e2b-e544-413b-a6cf-6a84bb268ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6cd935-61c5-4b51-973c-7da756623733","keywords":null,"link":"/360/202026__meszarosbefektetesek__allami_bokezuseg__geosol__penztuzelesu_eromu","timestamp":"2020. június. 26. 13:00","title":"Tiszta nyereséggel engedte át magán a veszteséges erőművet a Mészáros-birodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b393803c-4add-4396-ac93-41deb78eb99e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A gálán az agrárminiszter arról beszélt, hogyan segítik a hazai termelőket a járvány okozta károk enyhítésében.","shortLead":"A gálán az agrárminiszter arról beszélt, hogyan segítik a hazai termelőket a járvány okozta károk enyhítésében.","id":"20200627_Legendas_tokaji_borasz_lett_a_Boraszok_borasza_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b393803c-4add-4396-ac93-41deb78eb99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f6bf1a-005e-42a4-bfb5-02ae4f21710e","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Legendas_tokaji_borasz_lett_a_Boraszok_borasza_iden","timestamp":"2020. június. 27. 08:37","title":"Legendás tokaji borász lett a Borászok borásza idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843bee2-3182-441b-b857-a31b866a0297","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"India először ismerte be, hogy jelentős katonai jelenlétet épített ki a vitatott határszakasznál.","shortLead":"India először ismerte be, hogy jelentős katonai jelenlétet épített ki a vitatott határszakasznál.","id":"20200626_india_kina_hatar_himalaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3843bee2-3182-441b-b857-a31b866a0297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b995d7d-3e22-4f40-896c-ff152e9d8d93","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_india_kina_hatar_himalaja","timestamp":"2020. június. 26. 06:21","title":"India és Kína is komoly katonai erőt vitt a Himaláján húzódó közös határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f349f-0c99-4bd7-ac73-b110fb9e8243","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"22 rendőr sérült meg, annyira bulizni akartak a népek.","shortLead":"22 rendőr sérült meg, annyira bulizni akartak a népek.","id":"20200626_Megtamadtak_a_brit_rendoroket_az_illegalis_utcabalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000f349f-0c99-4bd7-ac73-b110fb9e8243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67c7bb1-5ce7-498f-b787-b24272550847","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Megtamadtak_a_brit_rendoroket_az_illegalis_utcabalon","timestamp":"2020. június. 26. 14:45","title":"Megtámadták a brit rendőröket az illegális utcabálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

\r

","shortLead":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. június. 26. 07:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Megmutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]