[{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő héten eldőlhet, érkezik-e Dzsudzsák Balázs az NB II-be kieső Debreceni VSC-hez.","shortLead":"Jövő héten eldőlhet, érkezik-e Dzsudzsák Balázs az NB II-be kieső Debreceni VSC-hez.","id":"20200711_Dzsudzsak_akar_jovo_heten_alairhat_a_Lokihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39a3aca-5194-48ce-a498-57981a0b4ca3","keywords":null,"link":"/sport/20200711_Dzsudzsak_akar_jovo_heten_alairhat_a_Lokihoz","timestamp":"2020. július. 11. 20:32","title":"Dzsudzsák akár jövő héten aláírhat a Lokihoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően, hogy Törökországban bejelentették, ismét mecsetként működik majd az eredetileg keresztény katedrálisként épült isztambuli műemlék.","shortLead":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően...","id":"20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a33e0b-2ead-49cb-95be-999132cf783d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","timestamp":"2020. július. 12. 17:40","title":"A pápának fáj, hogy ismét mecsetté teszik a Hagia Sophiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","shortLead":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","id":"20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6c6932-5dfe-4be1-9fcc-32cf483e3e79","keywords":null,"link":"/elet/20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 12. 10:09","title":"Benedek Tibor halála óta először posztolt Epres Panni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.","shortLead":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok...","id":"20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bd542-4498-44ae-a6e2-2994b1ba55f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"A mi kis családunk: a kormány gyártat műsort Mészáros Beatrix tévéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk is múlik, „hiszen van egy szavazatunk.” A Lánchíd körüli politikai csatározást méltatlannak tartja, az MTA-nak pedig szerinte meg kell újulnia. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk...","id":"20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364b393-b45d-48d5-b002-94a1d4fbe7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","timestamp":"2020. július. 11. 11:30","title":"Pálinkás József: Itt az ideje, hogy a vagyonosabb emberek rájöjjenek, van társadalmi felelősségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ember is képes \"hegyezni a fülét\" német kutatók szerint, legalábbis egy kicsit.","shortLead":"Az ember is képes \"hegyezni a fülét\" német kutatók szerint, legalábbis egy kicsit.","id":"20200711_emberi_ful_erdekes_hangok_hegyezi_a_fulet_hallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baae3ccc-9df7-48c8-a2f5-f958f1d275e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_emberi_ful_erdekes_hangok_hegyezi_a_fulet_hallas","timestamp":"2020. július. 11. 18:03","title":"Alig észrevehető, de rájöttek: az ember is képes hegyezni a fülét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]