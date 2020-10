Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231e8cc7-4278-4690-8d4d-f255be8fa5d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes összehasonlításokat közöl a vezess.hu az uniós statisztika alapján.","shortLead":"Érdekes összehasonlításokat közöl a vezess.hu az uniós statisztika alapján.","id":"20201015_eurostat_atlagber_fizetes_opel_astra_autovasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231e8cc7-4278-4690-8d4d-f255be8fa5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fc44-f395-4b83-be97-cdfc041ab99d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_eurostat_atlagber_fizetes_opel_astra_autovasarlas","timestamp":"2020. október. 15. 11:50","title":"Elképesztő sokat güriznek a magyarok egy új autóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68b4522-74f1-4be6-8d41-8270c3fd1cc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videoalapú szolgáltatási piaccal lépne be az online eseménytérbe a koronavírus-járvány kapcsán szárnyakat kapó videobeszélgetős alkalmazás, a Zoom. Akár pénzt is lehet itt keresni.","shortLead":"Videoalapú szolgáltatási piaccal lépne be az online eseménytérbe a koronavírus-járvány kapcsán szárnyakat kapó...","id":"20201015_onzoom_video_alapu_szolgaltatasi_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68b4522-74f1-4be6-8d41-8270c3fd1cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec47c07-55ae-4c59-b637-dc454f76dfa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_onzoom_video_alapu_szolgaltatasi_piac","timestamp":"2020. október. 15. 15:33","title":"Jógaóra, főzőtanfolyam: különleges piacteret nyit a Zoom, ahol pénzt is lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a172bc5-e879-41ff-8f5a-c6b0f7c10dcc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Médiapiac Online impresszumából már el is tűnt a lap összes munkatársának, eddigi szakújságíróinak neve, miután Boros Bánk Levente felvásárolta a lapot. ","shortLead":"A Médiapiac Online impresszumából már el is tűnt a lap összes munkatársának, eddigi szakújságíróinak neve, miután Boros...","id":"20201015_Boros_Bank_Levente_jott_a_Mediapiac_munkatarsai_mentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a172bc5-e879-41ff-8f5a-c6b0f7c10dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbbfc5e-d138-438e-b5c0-53bd80f24c99","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_Boros_Bank_Levente_jott_a_Mediapiac_munkatarsai_mentek","timestamp":"2020. október. 15. 11:48","title":"Újabb szerkesztőséget söpört ki a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","shortLead":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","id":"20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faa1998-602a-4db1-a713-e1f8b00291e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","timestamp":"2020. október. 14. 14:52","title":"Megint sikerült újat mutatni szabálytalan szállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Szarnak bele a járványba, arra nincs megoldásuk. De lehet helyette buzizni! Vélemény. ","shortLead":"Szarnak bele a járványba, arra nincs megoldásuk. De lehet helyette buzizni! Vélemény. ","id":"20201015_A_meleg_kiralyfi_es_az_ezer_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aae06e-6d22-4b9a-bbf9-35b990a74bd8","keywords":null,"link":"/360/20201015_A_meleg_kiralyfi_es_az_ezer_halott","timestamp":"2020. október. 15. 13:00","title":"Tóta W.: A meleg királyfi és az ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nincs bizonyíték, nincs miért vizsgálódni, mondta az izraeli főügyész. Netanjahunak három másik ügye is van.","shortLead":"Nincs bizonyíték, nincs miért vizsgálódni, mondta az izraeli főügyész. Netanjahunak három másik ügye is van.","id":"20201016_benjamin_netanjahu_korrupciogyanu_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf78aab-c3d7-491d-b845-5b310c2227ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_benjamin_netanjahu_korrupciogyanu_tengeralattjaro","timestamp":"2020. október. 16. 06:24","title":"Nem indítanak nyomozást Netanjahu újabb korrupciógyanús ügyletei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","shortLead":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","id":"20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e4d73e-d141-46c5-90ec-244d40e2b00e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","timestamp":"2020. október. 14. 18:55","title":"Amerikai elnökválasztás: Trump és Biden két külön televíziós csatornán jelentkezik be a vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]