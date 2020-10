Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor a rendszerszintű rasszizmusból fakadó problémák mellett a járvánnyal is meg kell küzdeni.","shortLead":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor...","id":"20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecfdc19-99a5-41af-9950-2021fad92468","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","timestamp":"2020. október. 14. 10:43","title":"Összefogást kér Stevie Wonder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.","shortLead":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte...","id":"20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c9ca63-9e3f-4d65-b1f0-fa1ef7d5589c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. október. 14. 17:15","title":"Áder: Ritkán tapasztalható konszenzussal született meg az egészségügyi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee237e91-32c0-4ae0-b597-d0a70bf5e993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" A becsült ár több mint duplájáért, 3 millió euróért (egymilliárd forintért) kelt el egy több mint 150 millió éves dinoszaurusz-csontváz kedden egy párizsi árverésen.","shortLead":" A becsült ár több mint duplájáért, 3 millió euróért (egymilliárd forintért) kelt el egy több mint 150 millió éves...","id":"20201015_alloszaurusz_dinoszaurusz_csontvaz_arveres_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee237e91-32c0-4ae0-b597-d0a70bf5e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a3db5c-ef71-4d78-a04e-754364305429","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_alloszaurusz_dinoszaurusz_csontvaz_arveres_parizs","timestamp":"2020. október. 15. 07:03","title":"Egymilliárd forintért vett meg valaki egy dinoszaurusz-csontvázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Sajó és a Hernád is árad.","shortLead":"A Sajó és a Hernád is árad.","id":"20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da49b83-395f-48f3-a00d-dae1dfa8d3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","timestamp":"2020. október. 15. 07:57","title":"Utakat zártak le az árvíz miatt Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","shortLead":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","id":"20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a37aa7-0df3-4d3c-88f3-83895a8f552a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. október. 15. 06:42","title":"Több megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7092048-3e97-43e5-9d19-e952c083d512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári maximumnál többel száguldanának az Autobahnon.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári maximumnál többel száguldanának az Autobahnon.","id":"20201016_kijatszhato_az_uj_volvok_180_kmhs_sebesseghatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7092048-3e97-43e5-9d19-e952c083d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf6db8-dc94-4d90-80d8-3109abac3a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_kijatszhato_az_uj_volvok_180_kmhs_sebesseghatara","timestamp":"2020. október. 16. 06:41","title":"Kijátszható az új Volvók 180 km/h-s sebességhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406","c_author":"Szekeres Zsolt","category":"360","description":"Az élet sokszínűségét betiltani nem lehet, a családokat pedig éppenséggel a gyűlölettől és a kirekesztő megnyilvánulásokról kell megvédeni, nem az elfogadástól és az őszinte szeretettől. Vélemény.","shortLead":"Az élet sokszínűségét betiltani nem lehet, a családokat pedig éppenséggel a gyűlölettől és a kirekesztő...","id":"202042_a_valosagot_ledaralni_nem_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e68ac6-cc70-49ba-aafb-55a285db227c","keywords":null,"link":"/360/202042_a_valosagot_ledaralni_nem_lehet","timestamp":"2020. október. 15. 15:00","title":"\"Magyarország mindenkié, a melegeké is, a valóságot ledarálni nem lehet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","shortLead":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","id":"20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f7e057-7f93-450f-bff3-175058d5a238","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 15. 11:25","title":"15 ezer rendőr és szükségállapot Bangkokban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]