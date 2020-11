Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25314b88-fdd5-4845-bded-e259d73a0862","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új eljárásnak köszönhetően az ipar által kibocsátott üvegházhatású gázból készítettek csomagolást.","shortLead":"Egy új eljárásnak köszönhetően az ipar által kibocsátott üvegházhatású gázból készítettek csomagolást.","id":"20201103_Szendioxidbol_keszitett_muanyagba_csomagolja_majd_a_kozmetikumokat_a_LOreal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25314b88-fdd5-4845-bded-e259d73a0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26e9bf0-6bc8-4a09-ae1d-4c1eb3bf9c06","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_Szendioxidbol_keszitett_muanyagba_csomagolja_majd_a_kozmetikumokat_a_LOreal","timestamp":"2020. november. 03. 10:36","title":"Szén-dioxidból gyártott műanyagba csomagolja majd a kozmetikumokat a L’Oréal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Másként könyvelik el az elhunytakat külföldön, mint itthon – mondta Szlávik János, de konkrét országot nem említett. Törvényszerű, hogy egyre többen halnak bele a fertőzésbe – mondta a főorvos.","shortLead":"Másként könyvelik el az elhunytakat külföldön, mint itthon – mondta Szlávik János, de konkrét országot nem említett...","id":"20201103_koronavirus_halalozasok_osszehasonlitas_szlavik_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cd9b0c-754d-4455-b599-6185f749a4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_halalozasok_osszehasonlitas_szlavik_janos","timestamp":"2020. november. 03. 16:47","title":"Szlávik János: Nem érdemes összehasonlítani az országok halálozási adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","shortLead":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","id":"20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c471d35-4047-42b3-8f0b-afaf5279f74a","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:28","title":"Aki innen Romániába megy, arra karantén vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most 140 kiló, a dél-koreai hírszerzés szerint csak túlsúlyos, egyébként egészséges. ","shortLead":"Most 140 kiló, a dél-koreai hírszerzés szerint csak túlsúlyos, egyébként egészséges. ","id":"20201103_Nyolc_ev_alatt_otven_kilot_hizott_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7708a0a6-0cda-4fc5-b4de-76f77b563906","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Nyolc_ev_alatt_otven_kilot_hizott_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2020. november. 03. 15:02","title":"Nyolc év alatt ötven kilót hízott Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","shortLead":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","id":"20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed9e26-90c5-4203-a8a6-c1a0af906972","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","timestamp":"2020. november. 03. 08:39","title":"Megjöttek az amerikai elnökválasztás első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban tartott eligazítást helyi védelmi bizottságok vezetőinek.","shortLead":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban tartott eligazítást helyi védelmi bizottságok vezetőinek.","id":"20201103_orban_viktor_intezkedesek_szigor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb677b3d-e218-4627-b18e-051a39461529","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_orban_viktor_intezkedesek_szigor","timestamp":"2020. november. 03. 21:41","title":"Az intézkedések legszigorúbb végrehajtására kérte Orbán a megyei illetékeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha a születéseknek nem a dekrétumok miatt kellene örülnünk.","shortLead":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha...","id":"20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05dc5c7-095d-48d3-af70-0e2e3976bb8b","keywords":null,"link":"/360/20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","timestamp":"2020. november. 03. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Milyen Istenről beszélünk, amikor az abortuszról beszélünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket - mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Néhány kórházban már most elhalasztották a nem életmentő műtéteket, Gulyás szerint országosan is ez jöhet majd, a covidos beteget ellátó kórházakban idővel nem lesz másmilyen ellátás. Kiderült, a kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamara kifogásait, így a kivezénylésre vonatkozó szigorú szabályok veszélyhelyzet idején lesznek érvényesek, a másodállásokat is engedni fogják.","shortLead":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket...","id":"20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe80f293-d97c-4343-b09a-8e5a738850d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 04. 13:29","title":"Gulyás elmondta, mi az éjjeli kijárási korlátozás célja, országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]