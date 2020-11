Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","shortLead":"Az eddigi ködös időjárást felváltja az esős. ","id":"20201116_eso_kod_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9988dae1-b308-4338-98f7-1373a4d83ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_eso_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 16. 07:29","title":"Szintet lép a november, szinte az egész országban esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő lacsini folyosón - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot...","id":"20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6d8150-873b-46c0-800e-a1d508376c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","timestamp":"2020. november. 15. 19:07","title":"Moszkva szerint már költöznek vissza a menekültek Hegyi-Karabahba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó eddigi legnagyobb akkumulátora kerül.","shortLead":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó...","id":"20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ffc407-1202-447e-8dfe-8f0e7bf22c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","timestamp":"2020. november. 14. 12:03","title":"Történetének eddigi legnagyobb akkuját rakta új telefonjába a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","shortLead":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","id":"20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44a4a3-33f0-45fc-b926-9475b045e7a5","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","timestamp":"2020. november. 14. 14:48","title":"Marco Rossinak minden tünete elmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igazságos döntetlennel végződött a Szerbia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés. ","shortLead":"Igazságos döntetlennel végződött a Szerbia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés. ","id":"20201115_Magyarorszag__Szerbia__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71549ea2-c26d-495b-9600-198d258b70e2","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Magyarorszag__Szerbia__ELO","timestamp":"2020. november. 15. 20:44","title":"Magyarország - Szerbia 1:1 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia miatt csökkent az ATM-ek forgalma a készpénzkifizetési oldalon, miközben a bankkártyás vásárlások száma és értéke folyamatosan emelkedik.","shortLead":"A pandémia miatt csökkent az ATM-ek forgalma a készpénzkifizetési oldalon, miközben a bankkártyás vásárlások száma és...","id":"20201114_Van_olyan_terulet_ahol_jol_jott_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30be0c78-86c1-4f78-ac7d-da7ec3ecf78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Van_olyan_terulet_ahol_jol_jott_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 14. 15:33","title":"Van olyan szektor, ami jól jött ki a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","shortLead":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","id":"20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040dda0f-6c50-494a-a937-f96a13bdc3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","timestamp":"2020. november. 15. 15:47","title":"Több mint félmilliárdért kelt el egy postagalamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb masinákat állít forgalomba. A japánok a korábbi modellekre szinte semmiben nem hasonlító PlayStation 5-tel vennék be a nappalikat. Na, meg a különleges DualSense kontrollerrel, amit még nagyon szoknunk kell.","shortLead":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb...","id":"20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b02d24b-e8cc-456d-ac05-10da3642a542","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. november. 15. 20:00","title":"Előttünk a PlayStation 5: nagy, gyors, futurisztikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]