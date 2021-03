Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is tölthető. ","shortLead":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is...","id":"20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b9c49-f8df-4bdc-b8f2-ae4ab3266dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","timestamp":"2021. március. 11. 14:03","title":"Négy kamera, vezeték nélküli gyorstöltés: itt az Oppo új csúcsmobilja, a Find X3 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. ","shortLead":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve...","id":"20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969fae5e-14db-4681-9123-6c4f9cd859e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","timestamp":"2021. március. 11. 06:30","title":"Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott, hogy biztosított legyen az ellátása. A nyaktól lefele béna fiú közben mit sem sejtett minderről.","shortLead":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott...","id":"20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4f1ec7-90da-4e07-a7c9-1ef67d5f2141","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","timestamp":"2021. március. 10. 16:30","title":"Lakásokra, kocsikra és kvadra költötték a szülők lebénult fiuk sokmilliós életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","shortLead":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","id":"20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c2b2f-8aa9-4187-afea-6939d5b1f0cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","timestamp":"2021. március. 10. 15:48","title":"Kilenc ország végső dátumot kért az EU-tól a hagyományos motorú autók kitiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország összesen 4,36 millió adagot kötött le korábban abból a koronavírus elleni vakcinából, amit az Európai Gyógyszerügynökség most jóváhagyott. ","shortLead":"Magyarország összesen 4,36 millió adagot kötött le korábban abból a koronavírus elleni vakcinából, amit az Európai...","id":"20210311_johnson_and_johnson_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608435f6-bb49-4a0d-83f9-74563ea90218","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_johnson_and_johnson_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2021. március. 11. 14:40","title":"Ezt kell tudni a Johnson & Johnson koronavírus elleni védőoltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","shortLead":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","id":"20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42afd819-5e0b-4397-858e-05c4dca91b70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","timestamp":"2021. március. 10. 08:03","title":"Új jelzés kerül a telefonokra, fülhallgatókra – érdemes lesz odafigyelni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán Viktor eddig rombolhatott, most építkeznie kéne. ","shortLead":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán...","id":"20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd454339-dd76-4044-abd2-13df12851018","keywords":null,"link":"/360/20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","timestamp":"2021. március. 10. 11:00","title":"Orbán addig trollkodott, míg egy kalózpárt mellé került, a folytatást egója is nehezíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]