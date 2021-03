Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104","c_author":"Lukács András - Tóth Csaba","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két, túlbonyolított stratégia is foglalkozik azzal, hogyan csillapítsák a forgalmat a fővárosban, csak az marad ki, ezt hogy kívánják elérni. A korábbi hibákból pedig nem tanult az önkormányzat. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnökének és Tóth Csaba, a csoport szakértői testületének tagjának véleménycikke. ","shortLead":"Két, túlbonyolított stratégia is foglalkozik azzal, hogyan csillapítsák a forgalmat a fővárosban, csak az marad ki, ezt...","id":"20210316_Levego_Munkacsoport_forgalomcsillapitas_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0351b859-f405-4b02-b0d9-34bde2b6b9a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_Levego_Munkacsoport_forgalomcsillapitas_fovaros","timestamp":"2021. március. 16. 16:47","title":"Levegő Munkacsoport: Komolytalanok a fővárosi forgalomcsillapításra irányuló stratégiák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa2cfef-0514-4b04-a65d-54859dd4fa3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a nemzeti ünnepen arról beszélt, ahogy ’48 példát adott ’56-ban és ’89-ben, a „sikeres járványkezelés” emléke az unokáinknak is segíthet majd a bajban.","shortLead":"A miniszterelnök a nemzeti ünnepen arról beszélt, ahogy ’48 példát adott ’56-ban és ’89-ben, a „sikeres járványkezelés”...","id":"20210315_Orban_Viktor_1848hoz_hasonlitotta_a_sikeres_jarvanykezelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa2cfef-0514-4b04-a65d-54859dd4fa3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5c6697-54c8-4f0d-9e25-98e61cd5f89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Orban_Viktor_1848hoz_hasonlitotta_a_sikeres_jarvanykezelest","timestamp":"2021. március. 15. 08:26","title":"Orbán Viktor 1848-hoz hasonlította a \"sikeres járványkezelést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","shortLead":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","id":"20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee64457-d9f3-49eb-a34c-42015d248c71","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","timestamp":"2021. március. 16. 13:40","title":"Letartóztatták a férfit, aki többször megszúrta betegtársát egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77480076-76aa-405d-b687-9b26f039847d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A televíziók és okostelefonok kijelzőin használt technológiát kölcsönözték a kutatók egyfajta intelligens, fénykibocsátó tetoválás fejlesztéséhez.","shortLead":"A televíziók és okostelefonok kijelzőin használt technológiát kölcsönözték a kutatók egyfajta intelligens...","id":"20210315_oled_tetovalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77480076-76aa-405d-b687-9b26f039847d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38707acb-ed62-4236-a616-d4aafb7168c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oled_tetovalas","timestamp":"2021. március. 15. 16:03","title":"Jönnek a világító, intelligens tetkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","id":"20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2a49a-6523-43f7-b2db-4c201fea76aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","timestamp":"2021. március. 16. 10:45","title":"100 km/h feletti tempóval száguldnak majd az elektromos versenyroller-bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078b18e0-2669-4511-8851-74db305422a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka kabriója mostantól hivatalosan is a sportos AMG-családba tartozik. ","shortLead":"A stuttgarti márka kabriója mostantól hivatalosan is a sportos AMG-családba tartozik. ","id":"20210316_Mercedes_SL_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078b18e0-2669-4511-8851-74db305422a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca6b03f-db40-406e-b34c-722742432dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Mercedes_SL_2021","timestamp":"2021. március. 16. 09:35","title":"Minden Mercedes SL AMG lesz mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű roboton. Az egység az okosabb fajtából való.","shortLead":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű...","id":"20210316_amazon_robot_vesta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0479fe0c-461c-4501-87b1-416f52dab4f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_amazon_robot_vesta","timestamp":"2021. március. 16. 11:33","title":"Négy éve készül, 800 ember fejleszti az Amazon macska méretű robotját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]