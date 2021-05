Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97cb7fe0-1bd2-499e-b939-3dd807508c31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház adatai szerint a bezártság komoly nyomokat hagyott a fiatalokban: a járvány alatt megduplázódott azon serdülők száma, akiket foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. A reménytelenség, motiválatlanság és a szorongás általános érzéssé vált.","shortLead":"A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház adatai szerint a bezártság komoly nyomokat hagyott a fiatalokban...","id":"20210519_2021ben_szokatlanul_sok_kamaszt_foglalkoztatott_az_ongyilkossag_gondolata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97cb7fe0-1bd2-499e-b939-3dd807508c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61e49a8-eaa1-4beb-946a-2beaf9de3073","keywords":null,"link":"/elet/20210519_2021ben_szokatlanul_sok_kamaszt_foglalkoztatott_az_ongyilkossag_gondolata","timestamp":"2021. május. 19. 14:53","title":"2021-ben szokatlanul sok kamaszt foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő unokája, Beatrix hercegnő gyereket vár.","shortLead":"A királynő unokája, Beatrix hercegnő gyereket vár.","id":"20210519_Ujabb_dedunokaja_lesz_Erzsebet_kiralynonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef05748-d71e-4585-88e9-a49b10d7f36e","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Ujabb_dedunokaja_lesz_Erzsebet_kiralynonek","timestamp":"2021. május. 19. 12:03","title":"Újabb dédunokája lesz II. Erzsébet királynőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","shortLead":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","id":"20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7893442a-e40f-4c11-9f0c-246982b25334","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 19. 10:05","title":"Milliókat költött a Fidesz, hogy lejárassa Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","shortLead":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","id":"20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bb7f5-2956-4585-937f-f263daa00c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 08:36","title":"Kiderült még egy fontos dolog a Pfizer oltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot tartalmazó bejegyzések sorsáról.","shortLead":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot...","id":"20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ab0d65-58e0-4db5-b71d-b67942d864ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","timestamp":"2021. május. 18. 19:03","title":"\"Minden nap egy rémálom\" – kipakolt a Facebook egyik moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit kutatóknak van egy rossz hírük a borkedvelőkre nézve is. ","shortLead":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit...","id":"20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a6c60-7303-4455-b3fa-b06d8e390b8a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Már egy kevés alkoholtól is butulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","id":"20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12984d2d-f34c-464d-8f7a-75a3feb8b02f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. május. 19. 21:35","title":"Hétfőtől a kórházi ágyak 20 százalékát kell a koronavírusos betegek számára fenntartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","shortLead":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","id":"20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee3910e-c9ca-4021-b9c6-01e8909f654e","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","timestamp":"2021. május. 18. 19:15","title":"Csak idén hatezer olvasót vesztettek a kormánykézbe került megyei lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]