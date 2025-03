Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20fef490-d82e-4236-af89-d12bbd5acd42","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Umaro Sissoco Embalo most járt először Budapesten. ","shortLead":"Umaro Sissoco Embalo most járt először Budapesten. ","id":"20250228_Orban-megmutatta-a-Karmelita-teraszat-Bissau-Guinea-elnokenek-kozben-a-kulugyminiszterek-a-drogokrol-targyaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20fef490-d82e-4236-af89-d12bbd5acd42.jpg","index":0,"item":"dc1c6679-5437-4fb8-a5cc-32cd76b3cff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-megmutatta-a-Karmelita-teraszat-Bissau-Guinea-elnokenek-kozben-a-kulugyminiszterek-a-drogokrol-targyaltak","timestamp":"2025. február. 28. 17:48","title":"Orbán megmutatta a Karmelita teraszát Bissau-Guinea elnökének, közben a külügyminiszterek a drogokról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának helymegjelölését, ha tibeti műkincset tesznek közzé. A tibeti jogvédők tiltakoznak, tüntetéseket szerveznek, de csak kisebb engedményeket sikerült elérni az Európában egyre erősebb kínai lobbival szemben.","shortLead":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának...","id":"20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482.jpg","index":0,"item":"2ed1f735-9476-49ca-aa7e-9dbef5270505","keywords":null,"link":"/eurologus/20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","timestamp":"2025. február. 28. 09:46","title":"Kínai nyomásra dúl a névháború az európai múzeumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra fókuszált a Tisza Párt pénteki nőjogi konferenciáján. A problémák listája hosszú és úgy tűnik, Magyar Péter is tudja, jobb, ha nem mindenre ő ad választ, viszont eltökélt szándéka bizonyítani, hogy igenis foglalkozik nőügyekkel.","shortLead":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra...","id":"20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d.jpg","index":0,"item":"6cdc66e3-8003-4cc6-bcec-c9b0bc4d3014","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 23:08","title":"A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány viszont biztosabbra menne ennél, az Alaptörvényt írná át.","shortLead":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány...","id":"20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"c34530b0-19f2-457f-9791-0e4aaf85c6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 14:59","title":"Novák Előd nem tétlenkedett, már be is nyújtotta a Pride betiltását célzó törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","shortLead":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","id":"20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398.jpg","index":0,"item":"4067f275-508c-4cd8-b4c8-0a7580b9fa72","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 27. 14:24","title":"Szabó Bálint most a kormányinfón okozott botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 89 évesen elhunyt színművész szervezetét a rák több fajtája is megtámadta, a betegségéről azonban nem beszélt senkinek, mert nem akarta, hogy sajnálják – mondta el az özvegye. ","shortLead":"A 89 évesen elhunyt színművész szervezetét a rák több fajtája is megtámadta, a betegségéről azonban nem beszélt...","id":"20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"ef25c98d-f100-4fdc-8215-d1e61469aa27","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","timestamp":"2025. február. 27. 13:16","title":"„Megpróbált úgy élni, mintha egészséges lenne” – Mécs Károly öt évig küzdött rákbetegséggel a halála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból előbújó jegesmedve kölyköket.","shortLead":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból...","id":"20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345.jpg","index":0,"item":"619e0dbe-b418-4bac-8b10-4d4829473b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","timestamp":"2025. február. 27. 20:03","title":"Ritka felvétel: sikerült videóra venni, ahogy a jegesmedvék előjönnek a barlangjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett, hogy nem etikus, még veszélyes is lehet.","shortLead":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett...","id":"20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"e2ca29fb-aa70-4618-88b3-8448db55107a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","timestamp":"2025. február. 28. 18:03","title":"Kínos: a Microsoft MI-je örömmel segít a cég szoftvereinek ellopásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]